İstanbul'a su sağlayan 5 barajda doluluk yüzde 20'nin altına düştü

Marmara Bölgesi'nde bu yıl yağışların azalmasıyla birlikte İstanbul'daki 10 barajın 5'inde su seviyesi yüzde 20'nin altına gerilerken, genel doluluk ise yüzde 20,29'a düştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
21 Kasım 2025 13:51
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 20,29'a kadar geriledi.

Söz konusu veri, son 5 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 20,78, Terkos'ta yüzde 22,61, Sazlıdere'de yüzde 19,76, Alibey'de yüzde 12,5, Büyükçekmece'de yüzde 22,13, Ömerli'de yüzde 17,83, Darlık'ta yüzde 22,99, Elmalı'da yüzde 50,68, Pabuçdere'de yüzde 3,89 ve Kazandere'de yüzde 1,97 olarak ölçüldü.

Yağışların azalmasıyla İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 5'inde su seviyesi yüzde 20'nin altında kayıtlara geçti.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 176 milyon 12 bin metreküp seviyesinde kaldı.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 21 Kasım tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 35,27, 2017'de yüzde 55,09, 2018'de yüzde 48,61, 2019'da yüzde 37,13, 2020'de yüzde 26,43, 2021'de yüzde 41,95, 2022'de yüzde 35,4, 2023'te yüzde 23,08, 2024'te yüzde 27,49 iken bugünkü oran yüzde 20,29 olarak ölçüldü.

En düşük su seviyesi Kazandere Barajı'nda ölçüldü

Kentte su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük Kazandere oldu. Barajda su doluluk oranı geçen yıl 21 Kasım'da yüzde 7,85 iken bugün itibarıyla yüzde 1,97'ye geriledi.

Pabuçdere Barajı'nda su doluluk oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 5,26 iken, bugün yüzde 3,89 ölçüldü.

Sazlıdere Barajı'nda da geçen sene 21 Kasım'da yüzde 38,53 olarak tespit edilen doluluk oranı yüzde 19,76'ya kadar düştü.

Terkos Barajı'nda su doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 22,61 olurken, geçen yılın aynı döneminde yüzde 35,14 olarak kayıtlara geçmişti.

Elmalı Barajı'nda geçen yıl 21 Kasım'da yüzde 49,9 olan doluluk oranı, bugün yüzde 50,68 olarak kayıtlara geçti.

Alibey Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 6,45 olan doluluk oranı yüzde, bugün yüzde 12,5 olarak kaydedildi.

Istrancalar'da ise geçen yıl yüzde 40,52 olan doluluk oranı, bugün yüzde 20,78 olarak belirlendi.

Darlık Barajı'nda geçen yıl 21 Kasım'da yüzde 29,38 ölçülen su doluluk oranı, bugün yüzde 28,99 oldu.

Ömerli Barajı'nda su doluluk oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 24,85 olarak kayıtlara geçen su doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 17,83 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi olarak dikkati çekti.

