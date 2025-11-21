İstanbul'da akşam polikliniklerinde 2 ayda 586 bin kişi muayene oldu

Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün 1 Aralık
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün 1 Aralık
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
Kapanan şirketler, kurulan şirketlerden hızlı artıyor!
Kapanan şirketler, kurulan şirketlerden hızlı artıyor!
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında patlayıcı izine rastlandı mı?
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında patlayıcı izine rastlandı mı?
Motorine zam geldi: Pompaya yansıdı
Motorine zam geldi: Pompaya yansıdı
Balıklı Rum Hastanesi'ne operasyon: Profesör, eczacı ve tıbbi sekreter gözaltında
Balıklı Rum Hastanesi'ne operasyon: Profesör, eczacı ve tıbbi sekreter gözaltında
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 35 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 35 kişi tutuklandı
Yusuf Tekin: Okullara 2 bin laboratuvar daha geliyor
Yusuf Tekin: Okullara 2 bin laboratuvar daha geliyor
Erdoğan, devamsızlık yapan vekilleri yine uyardı! 'Bu vebali kaldıramayız'
Erdoğan, devamsızlık yapan vekilleri yine uyardı! 'Bu vebali kaldıramayız'
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
DSİ'nin taşra teşkilatında düzenleme yapıldı
DSİ'nin taşra teşkilatında düzenleme yapıldı
İstanbul'da bir ilaçlama vakası daha: 7 kişi zehirlendi
İstanbul'da bir ilaçlama vakası daha: 7 kişi zehirlendi
TBMM'de kabul edildi: Belgesiz konaklamaya 25 Bin TL ceza
TBMM'de kabul edildi: Belgesiz konaklamaya 25 Bin TL ceza
Prof. Dr. Sözbilir'den uyarı: O fayın deprem üretme zamanı geldi
Prof. Dr. Sözbilir'den uyarı: O fayın deprem üretme zamanı geldi
Selimiye Camisi'nin kubbe süslemesine yürütmeyi durdurma
Selimiye Camisi'nin kubbe süslemesine yürütmeyi durdurma
Altın madeni kapandı, ilçede hayat durdu: İlçe göç veriyor, esnaf siftah yapamıyor
Altın madeni kapandı, ilçede hayat durdu: İlçe göç veriyor, esnaf siftah yapamıyor
Elektrikli otomobil sayısında rekor artış: Türkiye'de yüzde 116 arttı
Elektrikli otomobil sayısında rekor artış: Türkiye'de yüzde 116 arttı
1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor
1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Bakan Tekin'den CHP'li Vekile: Sana sıfır verdim
Bakan Tekin'den CHP'li Vekile: Sana sıfır verdim
MEB'den öğretmenlere çağrı: Atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sağlayın
MEB'den öğretmenlere çağrı: Atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sağlayın
11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu
AK Parti'nin İmralı kararı belli oldu
AK Parti'nin İmralı kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu'ndan 'VPN' uyarısı: Yasal olmayanları tavsiye etmiyoruz
Bakan Uraloğlu'ndan 'VPN' uyarısı: Yasal olmayanları tavsiye etmiyoruz
Kasım indirimlerine soruşturma: 'Şişirilmiş eski fiyatlarla' tüketici aldatıldı!
Kasım indirimlerine soruşturma: 'Şişirilmiş eski fiyatlarla' tüketici aldatıldı!
Memur-Sen araştırdı: İşte Ankara'daki memurların en büyük sorunları
Memur-Sen araştırdı: İşte Ankara'daki memurların en büyük sorunları
Ana sayfaHaberler Sağlık

İstanbul'da akşam polikliniklerinde 2 ayda 586 bin kişi muayene oldu

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce, randevu bulmakta zorlanan vatandaşlara kolaylık sağlamak ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla başlatılan akşam polikliniği hizmetinden eylül ve ekimde toplam 586 bin kişi yararlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2025 11:43, Son Güncelleme : 21 Kasım 2025 11:41
Yazdır
İstanbul'da akşam polikliniklerinde 2 ayda 586 bin kişi muayene oldu

İl sağlık müdürlüğü tarafından kentte yaklaşık 2,5 aydır sürdürülen uygulama kapsamında hekimler, resmi çalışma saatleri olan 08.00-17.00'nin dışında, 17.00-22.00 arasında belirlenen zaman diliminde gönüllü olarak muayene ve tedavi hizmeti veriyor.

Akşam polikliniği uygulamasıyla özellikle dahiliye, çocuk sağlığı, kadın hastalıkları, göz ve ortopedi gibi yoğun branşlarda vatandaşların hizmete daha hızlı ulaşması amaçlanıyor.

Sağlık hizmetinde, hekimler çalıştıkları kurumların belirlediği planlamaya göre hasta kabul ediyor. Muayeneler hem MHRS üzerinden hem de doğrudan başvuru yoluyla yapılabiliyor. Sunulan hizmetler, normal poliklinik muayeneleriyle aynı tıbbi standartları taşıyor.

Uygulama kapsamında İstanbul'da eylülde 35 kurumda, 119 klinikte toplam 186 bin mesai dışı poliklinik hizmeti verildi. Ekimde ise mesai dışı kapasite genişletilerek 46 kurumda 400 klinikte 200 bin muayene planlandı. Ancak bu kapasitenin iki katına çıkılarak 400 bin muayene gerçekleşti.

Akşam poliklinik uygulaması yalnızca muayeneyle sınırlı kalmadı. Ekimde kentte 70 bin 641 ameliyat ile 406 endoskopi-kolonoskopi işlemi de mesai dışı uygulama kapsamında yapıldı.

"Cumartesi ve pazar günleri de hizmete dahil edildi"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul'un dünyanın sağlık başkenti olduğunu, bu yıl 201 ülkeden 500 bin yabancı hastanın kemoterapi, cerrahi gibi sağlık hizmetleri almak için kenti tercih ettiğini söyledi.

İstanbul'da 27 branşın 26'sında aynı gün randevu verilebilir durumda olunduğunu belirten Güner, kentte bu yılın ilk 9 ayında 1 milyon 800 bin ameliyat yapıldığını anlattı.

Güner, vatandaşların gündüz saatlerinde randevuya ulaşmada yaşadığı sorunları analiz ettiklerinde mesai dışı sağlık hizmetine ihtiyaç olduğunu gördüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda İstanbul genelinde akşam poliklinikleri hizmet vermeye başladı. Akşam 17.00-22.00 arasında poliklinik muayenelerinin yanı sıra endoskopi, kolonoskopi, gastroskopi gibi girişimsel işlemler ile ameliyatlar da yapılıyor. Ayrıca cumartesi ve pazar günleri de hizmete dahil edildi. Geçtiğimiz ay 400 bin vatandaş mesai dışı poliklinik hizmetlerinden yararlandı."

"Gündüz yoğunluğunu rahatlattı"

Güner, mesaiyi tamamladıktan sonra bu hizmetten yararlanan vatandaşların uygulamadan memnun olduğunu dile getirdi.

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile kapasitenin katbekat arttığını vurgulayan Güner, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun öncülüğünde "Sağlıkta Türkiye Yüzyılı" vizyonunun sürdürüldüğünü belirtti.

Güner, koruyucu sağlık hizmetlerinin yanında tedavi edici hizmetlerin de akşam poliklinikleriyle güçlendiğini anlatarak, "Akşam poliklinikleri gündüz yoğunluğunu rahatlattı. İlk olarak yüzde 10-15'lik bir hedefle yola çıktık ve şu anda yüzde 10'luk kapasite karşılanıyor. İhtiyacın artması durumunda kapasite genişletilecek. Doktorlar da uygulamadan memnun." dedi.

"Hastalar, akşam polikliniğine kolaylıkla randevu alıp geliyor"

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde akşam polikliniğinde hizmet veren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Saim Pamuk, "Gündüz olan yoğunluğumuzu akşam polikliniği sayesinde bir tık daha azaltmış durumdayız. Gündüzleri çalıştığı için randevu alamayan hastalar, akşam polikliniğine kolaylıkla randevu alıp geliyorlar." ifadelerini kullandı.

Pamuk, akşam muayenesi sırasında 4, 5 kanser vakası tespit ederek tedaviye başladıklarını anlattı.

Akşam polikliniğinde hizmet alan hastalardan Ferhan Yıldız da kulak ve burunla ilgili sorunu olduğunu, bu nedenle hastaneye geldiğini söyledi.

Gündüz çalıştığını, bu nedenle sıra bulamadığını anlatan Yıldız, "Bu saatlerde olması bizim için çok uygun oldu. İşten çıkıp, gelip burada hizmetimizi almak bizi çok memnun ediyor. Uygulama son zamanlarda yayıldı, biz de bundan faydalanmak istedik. Uygulamadan çok memnunuz." şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber