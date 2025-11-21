Yusuf Tekin: Okullara 2 bin laboratuvar daha geliyor
DSİ'nin taşra teşkilatında düzenleme yapıldı

190 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişikliğe gidildi. Genel müdürlüklerin "taşra teşkilatı" kavramı yeniden tanımlanırken, bölge müdürlükleri ve bunlara bağlı şube, başmühendislik ve mühendislik birimlerinin kurulmasına ilişkin yetkiler düzenlendi. Ayrıca Onuncu Bölüme yeni bir (I) sayılı Cetvel eklendi.

21 Kasım 2025
DSİ'nin taş teşkilatında düzenlemeler yapıldı. Yayımlanan kararnameyle 12/6/1993 tarihli ve 93/4539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 13/6/1998 tarihli ve 98/49270 sayılı Teşkilatta Değişiklik Kararı, 10/11/2008 tarihli ve 2008/10538 sayılı Geçici Taşra Teşkilatı Kurulmasına Dair Karar yürürlükten kaldırıldı. DSİ'nin teşkilatında yer alan 25 bölge müdürlüğü ise 4 sayılı CBK'ya eklendi. İşte Resmi Gazetenin 21.11.2025 tarihli nüshasında yayımlanan 190 sayılı CBK

BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 190

MADDE 1- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, ilgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 122 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "merkez dışında bölge müdürlüklerinden ve bu Bölüme göre kurulacak işletmelerden" ibaresi "taşra teşkilatından" şeklinde ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı bu bölüme ekli (I) sayılı Cetvelde gösterilen bölge müdürlüklerinden oluşur. Bakanlık tarafından bölge müdürlüklerine bağlı şube müdürlükleri, başmühendislikler ile bunlara bağlı şeflikler ve mühendislikler kurulabilir."

MADDE 2- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Onuncu Bölümüne aşağıdaki Cetvel eklenmiştir.

