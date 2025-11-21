Yusuf Tekin: Okullara 2 bin laboratuvar daha geliyor
Erdoğan, devamsızlık yapan vekilleri yine uyardı! 'Bu vebali kaldıramayız'
Erdoğan, devamsızlık yapan vekilleri yine uyardı! 'Bu vebali kaldıramayız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yasama faaliyetlerine düzenli katılmayan milletvekillerini uyardı. Erdoğan, "Unutmayınız, hepimiz bu çatı altında milletimize hizmet etmek için bulunuyoruz. Bu asli görevimizi en güzel şekilde yerine getirmekle mükellefiz. Şayet görevin ifası noktasında bir aksama, tavsama veya özensizlik olursa bunun vebalini hiçbirimiz kaldıramayız" dedi.

21 Kasım 2025 07:44
Erdoğan, devamsızlık yapan vekilleri yine uyardı! 'Bu vebali kaldıramayız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen partisinin grup toplantısında, yasama faaliyetlerine katılmayan milletvekillerine bir dizi uyarıda bulundu. Edinilen bilgilere göre, bu uyarının arkasında, yasama faaliyetlerine düzenli olarak katılan milletvekillerinin, genel kurula gelmeyen ve yoklamalarda sürekli devamsızlık yapan vekillerden şikayetçi olması yatıyor.

"YÜZLERİNİ BİLE UNUTTUK"

Son zamanlarda genel kurul sık sık, yeter sayı bulunamadığı için planlanan saatten daha önce kapatılmak zorunda kaldı. Bu durumdan rahatsız olan bazı milletvekilleri, "Bazı arkadaşların yüzlerini bile unuttuk" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Bu şikayetlerin iletilmesi üzerine Erdoğan, grup toplantısında devamsızlık yapan vekillere yönelik net bir mesaj verdi. Erdoğan, "Unutmayınız, hepimiz bu çatı altında milletimize hizmet etmek için bulunuyoruz. Bu asli görevimizi en güzel şekilde yerine getirmekle mükellefiz. Şayet görevin ifası noktasında bir aksama, tavsama veya özensizlik olursa bunun vebalini hiçbirimiz kaldıramayız" dedi.

Geçen yıl da yerel seçimlerde yaşanan oy kaybının sebeplerini araştıran parti yönetimi, milletvekillerine yönelik detaylı bir "karne çalışması" yapmış, yaklaşık 100 yeni milletvekilinin "kırık not" aldığı, devamsızlığın en büyük sorunlar arasında yer aldığı tespit edilmişti. Konunun arz edilmesi üzerine Erdoğan, "Bu beni üzmüştür. Bu millet kendi kesesinden maaşı veriyor. Eğer vekil arkadaşlarım yoklamalarda bulunmazsa bu millet sizlere hakkını helal etmez. Eğer görevini hakkıyla yerine getirmiyorsan aldığınız maaşlar haramdır, bunu böyle bilin" ifadelerini kullanmıştı.

Önümüzdeki günlerde parti yönetiminin disiplin ve katılım konusunda daha sıkı bir süreç işletmeye hazırlanabileceği, vekillerin performans karnelerinin bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletileceği belirtiliyor.



