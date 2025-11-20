Göçmen kaçakçılığı organizasyonunda belediye müdür vekili örgüt lideri çıktı

Mahkemeden Selimiye Camisi'nin kubbe süslemesine yürütmeyi durdurma
Mahkemeden Selimiye Camisi'nin kubbe süslemesine yürütmeyi durdurma
Altın madeni kapandı, ilçede hayat durdu: İlçe göç veriyor, esnaf siftah yapamıyor
Altın madeni kapandı, ilçede hayat durdu: İlçe göç veriyor, esnaf siftah yapamıyor
Elektrikli otomobil sayısında rekor artış: Türkiye'de yüzde 116 arttı
Elektrikli otomobil sayısında rekor artış: Türkiye'de yüzde 116 arttı
1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor
1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Bakan Tekin'den CHP'li Vekile: Sana sıfır verdim
Bakan Tekin'den CHP'li Vekile: Sana sıfır verdim
MEB'den öğretmenlere çağrı: Atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sağlayın
MEB'den öğretmenlere çağrı: Atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sağlayın
11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu
AK Parti'nin İmralı kararı belli oldu
AK Parti'nin İmralı kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu'ndan 'VPN' uyarısı: Yasal olmayanları tavsiye etmiyoruz
Bakan Uraloğlu'ndan 'VPN' uyarısı: Yasal olmayanları tavsiye etmiyoruz
Kasım indirimlerine soruşturma: 'Şişirilmiş eski fiyatlarla' tüketici aldatıldı!
Kasım indirimlerine soruşturma: 'Şişirilmiş eski fiyatlarla' tüketici aldatıldı!
Memur-Sen araştırdı: İşte Ankara'daki memurların en büyük sorunları
Memur-Sen araştırdı: İşte Ankara'daki memurların en büyük sorunları
Bakan Tekin: 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdik
Bakan Tekin: 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdik
Erdoğan: Doğurganlık oranında şu anda bir felaketi yaşıyoruz
Erdoğan: Doğurganlık oranında şu anda bir felaketi yaşıyoruz
Bakan Memişoğlu açıkladı! DUS 2026 için ek sınav kararı
Bakan Memişoğlu açıkladı! DUS 2026 için ek sınav kararı
MSB'den İskenderun açıklaması: 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi
MSB'den İskenderun açıklaması: 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi
Akın Gürlek: Bir operasyon daha yapabiliriz
Akın Gürlek: Bir operasyon daha yapabiliriz
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri kent içi raylı sistemle tanışacak
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri kent içi raylı sistemle tanışacak
En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? 350 bin TL'nin ödeme planları
En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? 350 bin TL'nin ödeme planları
Dar gelirli aileye vatandaşlık maaşı geliyor
Dar gelirli aileye vatandaşlık maaşı geliyor
Motorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Motorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel fiyatlar
En Yüksek Kira Getirisi Sunan 15 İl Açıklandı
En Yüksek Kira Getirisi Sunan 15 İl Açıklandı
81 İlde 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Açıklandı
81 İlde 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Açıklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan affını istedi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan affını istedi
Butlan tehlikesi sürüyor! CHP'ye de çağrı heyeti atanabilir
Butlan tehlikesi sürüyor! CHP'ye de çağrı heyeti atanabilir
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı
Böcek ailesinin zehirlenme olayına ilişkin 4 tutuklama daha
Böcek ailesinin zehirlenme olayına ilişkin 4 tutuklama daha
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Göçmen kaçakçılığı organizasyonunda belediye müdür vekili örgüt lideri çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı organizasyonu açığa çıktı. Tekirdağ'da 13 kişinin gözaltına alındığı örgüt içerisinde yer alan şüphelilerden Suat Durmaz'ın Süleymanpaşa Belediyesi'nde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Vekili olarak görev yaptığı öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Suat Durmaz da dahil 10 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2025 22:50, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 22:53
Yazdır
Göçmen kaçakçılığı organizasyonunda belediye müdür vekili örgüt lideri çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçlar Bürosu ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucu geniş kapsamlı göçmen kaçakçılığı organizasyonu açığa çıktı. İtalya ve Yunanistan ülkelerine düzensiz göçmen, katil zanlısı ve mahkumiyet kararı bulunan, Avrupa'ya iltica talebinde bulunan, terör örgütleriyle iltisaklı her türlü insan kaçakçılığına yönelik faaliyet gösteren organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

13 şüpheli yakalandı 29 tekneye el konuldu

Soruşturma kapsamında, 11 Kasım 2025 tarihinde İstanbul, Tekirdağ, Aydın, Balıkesir, Muğla, İzmir ve Batman illerinde bulunan 16 şüphelin deniz araçları, ikametgahları ve örgüte ait 'güvenli ev' diye tabir edilen 14 farklı adrese Sahil Güvenlik Komutanlığınca eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda örgüt lideri Murat Durmaz ve CHP'li Süleymanpaşa Belediyesi'nde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Vekili olarak görev yapan Suat Durmaz'ın da aralarında 13 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütünün insan kaçakçılığında kullandığı 29 tekne ve 2 araca el koyma kararı verildi.

Şüpheliler, Sahil Güvenlik Komutanlığındaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Suat Durmaz dahil 10 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Durmaz kardeşler teknelerin temini konusundan sorumlu tutuldular

Durmaz kardeşlerin göçmen kaçakçılığı için tekne alım satımı noktasında örgüte dahil olduğu belirlendi, göçmenlerin taşınmasında kullanılan teknelerin temini, bakımı ve kaptanlara teslim edilmesinden sorumlu tutuldu. Bazı isimlerin ise güzergah planlaması, göçmenlerin sevk edildiği noktaların belirlenmesi ve kaptanlarla doğrudan iletişim kurulması süreçlerinde görev aldığı belirtildi. Diğer şüphelilerin ise para transferlerinde rol aldığı, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden yapılan işlemleri organize ettikleri ileri sürüldü. Tüm bu faaliyetlerin liderlik konumundaki kişiler tarafından yönlendirildiği vurgulandı.

Durmaz kardeşler tarafından yönetilen organize suç örgütünün insan kaçakçılığı yapmak maksadıyla hiyerarşik bir yapı içerisinde olduğu kod adı kullandıkları, örgüt içerisindeki eylemlerini takip cihazları ile takip ettikleri, havale diye tabir edilen yöntemlerle suç gelirlerini örgüt üyeleri arasında transfer ettikleri, suçta kullanılan deniz araçlarının örgütün faaliyetlerini gizlemek maksadıyla kiraya vermek usulüyle suçta kullandıkları, Azerbaycan ve Moldovalı şahısları insan kaçakçılığı maksadıyla tekne kaptanı olarak yetiştirdikleri, deniz araçlarını her türlü bakım ve onarımı yaptıktan sonra insan kaçakçılığında kullandıkları da tespit edildi.

Kaçakçılığın görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan 13 kişinin yakalandığı kaçakçılığın görüntüleri ortaya çıktı. Termal kameralar ve güvenlik kameralarına şüphelilere ait deniz araçlarında kaçakçıların da olduğu anlar görüntülendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber