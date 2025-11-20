11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM gündemine gelecek olan 11. Yargı Paketi'ne dair açıklama yaptı. Paketin taslağından 18 yaşından küçük çocuklara verilecek cezaların artırılması maddesinin çıkarıldığını duyurdu. Paketin ana içeriğinde ise bilişim yoluyla dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis ve kumar gibi siber suçlarla mücadeleye yönelik düzenlemeler bulunuyor.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 20 Kasım 2025 18:25, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 18:27
11. Yargı paketiyle ilgili açıklamayı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bugün yaptı.
11. Yargı paketinde bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis, sanal kumar, kutlama günlerinde taşkınlık çıkaranlar, trafikte yol kesenler, ağırlaştırılmış müebbet ve örgüt suçlarına yönelik düzenleme yer alıyordu.
18 yaşından küçük çocuklara verilecek cezaların artırılmasıyla ilgili düzenleme, 11. Yargı Paketi'nden çıkarılmıştı.
