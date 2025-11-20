11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı

Başta trafik cezaları olmak üzere, bir dizi ve ihlalde ciddi yaptırımlar öngören 11. Yargı paketinin Meclis Başkanlığı'na sunumu ertelendi.

11. Yargı paketiyle ilgili açıklamayı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bugün yaptı.

11. Yargı paketinde bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis, sanal kumar, kutlama günlerinde taşkınlık çıkaranlar, trafikte yol kesenler, ağırlaştırılmış müebbet ve örgüt suçlarına yönelik düzenleme yer alıyordu.

18 yaşından küçük çocuklara verilecek cezaların artırılmasıyla ilgili düzenleme, 11. Yargı Paketi'nden çıkarılmıştı.

