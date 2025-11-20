Traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, Niğde merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki Metehan Akarsu traktöre bağlı pullukla tarla sürerken traktörden indi. Ardından yeniden traktöre binmek isteyen çocuk, dengesini kaybederek düşünce traktörün arka tekerinin altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Akarsu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.