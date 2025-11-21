MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
Başkanı ölümle tehdit etti, belediye binasına saldırdı

İzmir'de Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun'u ölümle tehdit eden bir kişi, belediye binasına taşlı saldırıda bulundu.

Başkanı ölümle tehdit etti, belediye binasına saldırdı

İzmir'de Kiraz Belediyesi'nin binası taşlandı.

Olay dün gece saat 22.30 sıralarında yaşandı.

Saldırıda binanın camı kırılırken, ihbarla adrese polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik görevlileri ve polis ekiplerinin müdahalesiyle şüpheli A.B., kaçamadan gözaltına alındı.

BAŞKANI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİĞİ BELİRLENDİ

A.B.'nin daha önce de belediye binasında taşkınlık çıkardığı ve sosyal medya hesabından Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun'u ölümle tehdit ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

