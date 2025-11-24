En yüksek fiyat artışı B sınıfında: İkinci el piyasasında son durum!
Tavuk şnitzel yiyen 23 ilkokul öğrencisi hastanelik oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Sölöz İlkokulu'nda Erenler Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin hazırladığı tavuk şnitzel ve makarna yiyen 23 öğrenci, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastanelere sevk edildi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdiği öğrencilerin tedavisine başlandığını açıkladı. Olayın ardından İlçe Sağlık ve Tarım ekipleri, su ve gıda numuneleri almak üzere her iki okula da yönlendirildi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Orhangazi ilçesindeki "Erenler Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin hazırladığı tavuk şnitzel ve makarnayı" tüketen Sölöz İlkokulu'ndaki 23 öğrencinin karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, su ve gıda numuneleri almak ve epidemiyolojik çalışma yürütmek üzere her iki okula da yönlendirilmiştir."

