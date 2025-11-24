SPK, iki pay piyasasında 4 kişiye 6 ay işlem yasağı getirdi
15 günlük suyu kalan Yalova'da Acil Su Eylem Planı devrede

Yalova'nın içme suyu kaynağı olan Gökçe Barajı'nda doluluk oranı kritik seviyelere düştü. 15 günlük suyu kalan kentte Acil Su Eylem Planı yürürlüğe girdi.

Haber Giriş : 24 Kasım 2025 22:10, Son Güncelleme : 24 Kasım 2025 22:12
15 günlük suyu kalan Yalova'da Acil Su Eylem Planı devrede

Gökçe Barajı'nda doluluk oranı yüzde 8'e düştü. Yalova Valisi Hülya Kaya başkanlığında gerçekleşen koordinasyon toplantısında Acil Su Eylem Planı kararları alındı. Plan çerçevede ilk etapta tarımsal su tahsisleri durdurularak, belediyelerin park-bahçe sulaması ve yol yıkamada şebeke suyu kullanması yasaklandı. Şebekeden beslenen süs ve yüzme havuzlarının su kullanımı da tamamen durduruldu.

Su kesintileri başlıyor

İlde 26 Kasım'dan itibaren planlı su kesintileri uygulanacak. Tüm belediyeler mahalle bazında 20.00-05.00 saatleri arasında kesintiye gidecek. Sanayi tesislerine verilen su önce yüzde 50 azaltılacak, rezerv 10 günlük seviyenin altına düşerse tamamen kesilecek. Barajdaki düşüş nedeniyle Ortaburun Göleti'nin Çınarcık hattına su vermesi, bölgedeki tüm DSİ kuyularının devreye alınması ve yüzer pompaların hazırlanması da kararlaştırıldı. Ayrıca Kocaeli Yuvacık Barajı'ndan tersine besleme için teknik hazırlıkların tamamlanacağı açıklandı.

Orta vadede ise şebeke kayıp-kaçaklarının azaltılması, tarımda şebeke suyunun tamamen yasaklanması, akıllı sayaç ve scada sistemlerinin yaygınlaştırılması, İhsaniye Barajı bağlantısının tamamlanması planlanıyor.

Sağlık Müdürlüğü ise su kalite kontrollerini artıracak. Hastaneler, huzurevleri, diyaliz merkezleri gibi kritik tesislerde su güvenliği için ek önlemler alınacak. Yaşlı ve engelli vatandaşların suya erişimi için özel destek sağlanacak.

