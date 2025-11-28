Papa'dan İznik'e tarihi ziyaret ve tarihi ayin

Bakan Tunç'tan 'çocuk ceza sistemiyle' ilgili değişiklik sinyali
Bakan Tunç'tan 'çocuk ceza sistemiyle' ilgili değişiklik sinyali
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Sponsorlu İçerik
Bakan Memişoğlu: Sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyisiyiz
Bakan Memişoğlu: Sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyisiyiz
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
Yola fırlayan yaban hayvanı kazaya yol açtı! Çok sayıda yaralı var
Yola fırlayan yaban hayvanı kazaya yol açtı! Çok sayıda yaralı var
Bakan Yumaklı: Bir tarafta ciddi açlık var, diğer tarafta obezite
Bakan Yumaklı: Bir tarafta ciddi açlık var, diğer tarafta obezite
Kasım enflasyonu 3 Aralık'ta açıklanacak
Kasım enflasyonu 3 Aralık'ta açıklanacak
CHP'li Ağbaba Murat Kurum'a teşekkür etti: Malatya'yı ayağa kaldırdınız
CHP'li Ağbaba Murat Kurum'a teşekkür etti: Malatya'yı ayağa kaldırdınız
PERDER ve ESK'den protokol: Kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
PERDER ve ESK'den protokol: Kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Yılmaz: Enflasyon düşüş eğiliminde, bu ay iyi bir noktada gelecek
Yılmaz: Enflasyon düşüş eğiliminde, bu ay iyi bir noktada gelecek
26 ilde 2 bin kişi yanıtladı: Ekonominin en önemli sorunu ne?
26 ilde 2 bin kişi yanıtladı: Ekonominin en önemli sorunu ne?
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Bakan Şimşek açıkladı: Vergi artışları YDO'nun altında kalacak
Bakan Şimşek açıkladı: Vergi artışları YDO'nun altında kalacak
Ak Partili Güler açıkladı: 55 bin mahkuma erken tahliye imkanı!
Ak Partili Güler açıkladı: 55 bin mahkuma erken tahliye imkanı!
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Papa'dan İznik'e tarihi ziyaret ve tarihi ayin

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk yurt dışı programı kapsamında geldiği Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi bazilikada ayin yönetti. Papa, 325 yılında Roma İmparatoru Kostantin tarafından gerçekleştirilen, erken Hristiyanlık tarihinin önemli bir toplantısı olan İznik Konsil'inin 1700'üncü yıl dönümü çerçevesinde İznik Gölü kıyısındaki su altı bazilika kalıntılarını ziyaret etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2025 16:20, Son Güncelleme : 28 Kasım 2025 17:05
Yazdır

İlk İznik Konsili'nin yapıldığı yer olarak bilinen bu bazilikada gerçekleştirilen ayini yöneten Papa incilden ayetler okudu.

2500 civarında polis ve çok sayıda jandarmayla yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bazilikanın bulunduğu bölgeye gelen binlerce yerli ve yabancı turist ayini izledi, bazıları uzaktan eşlik etti. Papa'nın yönettiği ayin için bazilika yanına platform kuruldu.

Sadece dinsel değil aynı zamanda ekümenik (kiliseler arası) diyalog, Hıristiyan dünyasında birlik çağrısı ve hoşgörü mesajı için sembolik bir adım olarak değerlendirilen Papa'nın ziyaretini Vakitan'dan gelen çok sayıda gazetecinin de aralarında bulunduğu yüzlerce basın mensubu takip etti. Birçok televizyon kanalı ayini canlı yayınladı.

İlçeye binlerce kişinin gelecek olması dolayısıyla iletişimin sağlıklı olması için mobil istasyonları da kuruldu.

Papa'nın helikopterle indiği İznik Stadyumu çevresinde de adeta kuş uçurtulmadı. Basın mensuplarının bile yaklaştırılmadığı stat çevresinde yüzlerce polis ve jandarma görev aldı.

Papa'nın İznik'e geldiği günün İznik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105.yıldönümü olması dikkati çekti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber