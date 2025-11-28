CHP 39. Olağan Kurultayı çalışmalarını sürdürüyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla sabah Ankara Spor Salonu'nda başlayan partinin 61'inci kurultayında, yeni parti programının delegelere anlatılması için Program Komisyonu oluşturuldu.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve genel başkan yardımcıları, "Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye" temasıyla hazırlanan ve "Demokrasi, Yönetim ve Adalet", "Kalkınma ve Ekonomi", "Sosyal Devlet" ve "Dış Politika, Güvenlik ve Dirençlilik" olmak üzere 4 ana başlıktan oluşan parti programını kısa sunumlarla delegelere tanıttı.

Ardından delegeler parti programıyla ilgili söz alarak, görüş ve önerilerini dile getirdi.

Daha sonra, kalkınmadan adalete, demokratikleşmeden sosyal devlete, sağlıktan kültür, turizm ve spora, eğitimden milli savunma ve çalışma hayatı vizyonlarına kadar birçok alanda hazırlanan parti programı, delegelerin oyuna sunuldu.

Parti programı oy birliğiyle kabul edildi.

- Parti tüzüğünün bazı maddelerinde değişiklik yapıldı

Öte yandan, Kurultayda parti tüzüğünün bazı maddelerinde değişiklik yapılması görüşüldü.

Bu kapsamda oluşturulan Tüzük Değişikliği Komisyonu'nun çalışmasının ardından 20, 37, 41, 51, 56 ve 87. maddelerin bazı hükümlerinde yapılan değişiklikler, delegelerin takdirine sunuldu.

Yapılan oylamada değişiklikler oy birliğiyle kabul edildi.

Tüzüğün 20. maddesinde yapılan değişiklikle Parti Meclisi (PM) üye sayısı 60'tan 80'e, yedek üye sayısı da 20'ye yükseltildi.

37. maddede yer alan, "Kongreyi başkan ya da görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi açar." hükmüne, "Bunların bulunmaması ya da kongreyi açmaması durumunda, kongre Genel Sekreter tarafından görevlendirilen kongre üyesi tarafından açılır. Bunun da mümkün olmaması halinde, kongre en yaşlı kongre üyelerince açılır." ibaresi eklendi.

Tüzükteki 41. madde, "Büyükşehir sınırları içinde kalan nüfusu 20 binden fazla olan yerlerde partili belediyeler, bunların bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışanlar, buraların yönetim ve müdürler kurulu üyeleri ile danışmanlar kongrelerde aday olamazlar ve ilçe kongre delegesi olarak seçilemezler, il/ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyesi olamazlar." şeklinde değiştirildi.

51. maddenin 8. fıkrasında gidilen değişiklikle, genel başkanın PM için Bilim Kültür Sanat Platformu üyeleri içinden önereceği kişi sayısı 12'den 15'e, üye sayısı ise 8'den 10'a yükseldi.

Aynı maddenin 9. fıkrasında, "Seçimlerde kurultay üye tam sayısının dörtte birinden az oy alanlar, kota kapsamındakiler dahil, asıl ve yedek üyeliğe seçilmiş sayılmazlar. Bu hüküm nedeniyle asıl ve yedek üyeliklere yeterince adayın seçilememesi durumunda listeler kota gözetmeksizin en çok oy alandan tamamlanır." şeklinde değişiklik yapıldı.

CHP Parti Tüzüğü'nün 56. maddesindeki değişiklikle örgüt denetiminde önseçim veya örgüt denetiminde aday yoklamasında seçimle belirlenen milletvekili, il genel meclisi ve belediye meclisi adaylıklarında, parti meclisi seçiminde, il ve ilçe yönetim kurullarının seçiminde, il kongre delegeleri ve kurultay delegeleri seçimlerinde uygulanan gençlik kotası, yüzde 30'dan yüzde 25'e düşürüldü. Ayrıca bu kota, 18-30 yaş aralığı için yüzde 10 gençlik kolları, 31-40 yaş aralığı için yüzde 15 çalışma çağı kotası olarak düzenlendi.

Tüzüğün 87. maddesine "28 Kasım 2025 tarihinde toplanan 39. Olağan Kurultay tarafından bu tüzükte yapılan değişiklikler kabul edildiğinde yürürlüğe girer." fıkrası eklendi.

Tüzükte yer alan Geçici Madde 1'e, "28.11.2025 tarihli 39. Olağan Kurultayda yapılan değişiklikler üzerinde yapılacak inceleme sonucunda mevzuat uyarınca değiştirilmesi gereken hükümler bulunması durumunda, söz konusu değişiklikler ilk kurultayda onaya sunulmak üzere Parti Meclisi tarafından yapılır" fıkrası eklendi.

Ayrıca, tüzükte 2 olan geçici madde sayısı 4'e yükseltildi.

Buna göre sonradan eklenen 3 numaralı geçici madde, şu 5 fıkradan oluştu:

"1- İlk Cumhurbaşkanı seçimine kadar, partinin Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecini ve çalışmalarını yürütmek üzere Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kurulur.

2- Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, genel başkanca belirlenen yerlerde çalışmalarını yürütür.

3- Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ile genel merkez arasındaki siyasi ve icrai koordinasyon genel başkanca görevlendirilecek kişilerce sağlanır.

4- Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin saha çalışmaları, parti örgütü tarafından yürütülür.

5- Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin giderleri parti bütçesinden karşılanır."

Geçici Madde 4 ise "1- Genel başkan, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleri arasından yürütme erkinin görev alanlarına uygun olarak, parti programı doğrultusunda bakanlık politikaları oluşturmak üzere gölge kabine üyeleri belirleyebilir. İhtiyaç olması halinde gölge kabine üyeleri Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleri dışından da belirlenebilir. 2- Gölge kabine üyelerinin görev alanları ve sayısı Cumhurbaşkanı adayının teklifi, genel başkanın onayıyla belirlenir. 3- Gölge kabine toplantısına, katılması halinde genel başkan ya da Cumhurbaşkanı adayı başkanlık eder. Bunların katılamaması durumunda genel başkanın görevlendireceği kişi toplantıya başkanlık eder. 4- Gölge kabine üyeleri, görev alanları ile ilgili Parti politika ve stratejilerine ilişkin raporlarını Parti Meclisine sunar. 5- Her bir gölge bakan başkanlığında birer Politika Kurulu oluşturulur. İlgili gölge bakan bu kurulda milletvekillerine, Parti Meclisi üyelerine ve alanında uzman kişilere görev verebilir. 6- Gölge kabine üyelerinin görev süresi, Partinin iktidar olmasıyla sona erer." şeklinde belirlendi.

Öte yandan Kurultay Yönetmeliği Komisyonu'nun çalışması sonucu 2, 12, 19, 21 ve 26. maddelerindeki değişiklikler de delegenin oy birliğiyle kabul edildi.

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı yarın Genel Başkan Özgür Özel'in konuşması, çalışma ve hesap raporları ile kurultay sonuç bildirgesi raporunun görüşülerek oylanması ve genel başkan seçimiyle devam edecek.