Şiddet mağduru kadınlara esnek ve uzaktan çalışma imkanı

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı"na göre, şiddete maruz kalan kadınların uygun sektörlerde istihdamına yönelik iş dünyasıyla iş birliği yapılacak. Bu kişilere işbaşı eğitimi, esnek-yarı zamanlı-uzaktan çalışma, kreş ve ulaşım desteği verilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, şiddetle mücadelede yeni yol haritası oluşturulması amacıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı" hazırlandı.

"Şiddetsiz Toplum" vizyonu doğrultusunda 2026-2030 yıllarını kapsayacak yeni yol haritasında, 5 ana hedef, 15 strateji ve 130 faaliyet yer aldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkili ve sürdürülebilir biçimde yürütülebilmesi için devreye alınan eylem planı, "Şıddetsız Yaşam ve Saygı Kültürü", "Etkın Hukukı Koruma ve Adalete Erışım", "Rısk Odaklı ve Uzmanlaşmış Müdahale", "Psıkolojık İyı Oluş ve Sosyoekonomık Güçlenme", "Davranışsal Dönüşüm ve Toplumsal Katılım" başlıkları altında toplandı.

İş arama eğitimi ve kariyer danışmanlığı verilecek

Eylem planından derlenen bilgilere göre, "Psıkolojık İyı Oluş ve Sosyoekonomık Güçlenme" başlığında, şiddete maruz kalıp Bakanlığın hizmet modellerinden yararlanan kadınları sosyoekonomik yönden güçlendirecek mekanizmalar geliştirilecek.

Bu kapsamda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde (ŞÖNİM) iş ve meslek danışmanları görevlendirilecek. Danışmanlar, ihtiyaca uygun olarak şiddete maruz kalan kadınlara iş arama eğitimi ve kariyer danışmanlığı verecek.

Kadınlara, kreş ve ulaşım desteğinin yanı sıra esnek-uzaktan çalışma seçenekleri hakkında bilgilendirme sağlanacak, işe yerleştirme sonrası periyodik izleme yapılacak.

İşgücüne katılmaları kolaylaştırılacak

Şiddete maruz kalan kadınların istihdama kazandırılması için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), organize sanayi bölgeleri yönetimleri, özel sektör, meslek odaları ve yerel yönetimlerle "Güvenli İstihdam İşbirliği Protokolleri" imzalanacak.

Protokoller kapsamında kadınlara, uygun sektörlerde "güvenli başvuru" ve "gizlilik" esaslarıyla, bireysel duruma uygun işbaşı eğitimi, esnek-yarı zamanlı-uzaktan çalışma, kreş ve ulaşım desteği sağlanacak.

Kadınların istihdama katılımını kolaylaştırmak için ayrıca üretim, kooperatifçilik, girişimcilik, pazar yerine giriş, finansal okuryazarlık, temel dijital beceri, e-ticaret, çevre dostu üretim modelleri temalarında eğitimler düzenlenecek.

Bireysel gelişim planı oluşturulacak

Eylem planına göre, şiddete maruz kalan kadınlara yönelik sosyoekonomik profil araştırması da yapılacak. Kadınların gelir, borç ve temel ihtiyaçlar, istihdama katılabilirlik, mevcut beceriler ve eğitim ihtiyacı, barınma ve güvenlik durumu, dijital erişim ve engellilik durumları incelenecek.

Buna ek olarak kadınlara yönelik sosyoekonomik güçlenme programı geliştirilecek. Her bir kadın için bireysel gelişim planı oluşturulacak. Bu plan, ilk etapta pilot illerde uygulanarak etkisi ölçülecek. Gerekli iyileştirmelerin yapılmasının ardından ülke geneline yaygınlaştırılacak.

Eğitim hayatına dönüşleri desteklenecek

Bireysel ihtiyaçlar ve yerel imkanlarla uyumlu olarak şiddet mağduru kadınların mesleki eğitim kurslarına aktif katılımı desteklenecek. Bakanlık ve ilgili eğitim kurumları arasında gerekli yönlendirme ve destek sürecinin etkin yönetimine ilişkin iş birlikleri planlanacak.

Ayrıca eğitimi yarıda kalan şiddet mağduru bireylerin eğitim hayatına dönüşü desteklenerek temel, orta ve yükseköğretim programlarına erişimleri sağlanacak. Bu amaçla Bakanlık ve ilgili eğitim kurumları, destek hizmetleri sunularak sürecin kesintisiz ilerlemesini sağlayacak.

