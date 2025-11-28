Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Konya'da Aile Dostu Projeler ve Yeni Destekler Açıklandı

Tek kişilik hane oranı yüzde 20'ye yükseldi. Aile Bakanlığı, evlilik hazırlıklarına destek ve aile dostu şehir projeleriyle toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.

Haber Giriş : 28 Kasım 2025 14:12, Son Güncelleme : 28 Kasım 2025 14:29
Konya'da Aile Dostu Projeler ve Yeni Destekler Açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de tek kişilik hane oranının yüzde 20'ye ulaştığını ve hanelerin yüzde 57'sinde 18 yaş altı çocuk bulunmadığını açıkladı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Şehir ve Aile Şurası'nda konuşan Göktaş, şehirleşme oranındaki artışın ve dijitalleşmenin, aile yapısında önemli dönüşümlere yol açtığını belirtti. Bakan Göktaş, modern şehir düzeni, iletişim teknolojilerinin gelişimi ve yoğun iş temposunun aile bağlarını zayıflatabileceğine dikkat çekti. Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından 2024 yılının kavramı olarak belirlenen "kalabalık yalnızlık" ifadesiyle, demografik değişimlerin aile yapısında yarattığı etkiler vurgulandı. Ortalama hane halkı büyüklüğünün 3,11'e gerilediği ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) projeksiyonlarına göre önümüzdeki beş yılda ilkokul çağındaki çocuk sayısının 900 bin azalacağı bildirildi.

Aile Yapısındaki Değişim ve Demografik Göstergeler

  • Tek kişilik hane oranı: %20
  • 18 yaş altı çocuğu olmayan hane oranı: %57
  • Ortalama hane halkı büyüklüğü: 3,11
  • İlkokul çağındaki çocuk sayısındaki beklenen azalma: 900 bin (önümüzdeki 5 yıl)

Aileyi Güçlendirme Çalışmaları ve Politika Adımları

Bakan Göktaş, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı kapsamında, aileyi koruyan ve kuşaklar arası dayanışmayı güçlendiren bir vizyonla hareket ettiklerini ifade etti. 2025 Aile Yılı boyunca 15 binden fazla etkinlik düzenlendiği, 1926 indirim anlaşmasıyla evlilik hazırlıklarının kolaylaştırıldığı ve finansal desteklerden eğitime kadar çeşitli alanlarda çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Ayrıca, yerel yönetimlerin de bu süreçte önemli paydaşlar olduğu ve yaklaşık 200 belediyenin aile odaklı projeler başlattığı aktarıldı.

Konya'da Aile Dostu Uygulamalar ve Katılım

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentteki 27 aile ve sanat merkezinde kadınların el becerilerini geliştirdiğini ve ekonomik desteğin yanı sıra aile bağlarını güçlendiren etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Anne-kız, baba-oğul kampları ile aile oryantiringi gibi programlarla binlerce ailenin bir araya geldiği ve bu etkinliklere yoğun ilgi gösterildiği belirtildi. Konya'nın aile dostu şehir vizyonuyla aile kurumunu geleceğe taşıdığı vurgulandı.


