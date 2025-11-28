Bir ilde daha kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi

Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
Yola fırlayan yaban hayvanı kazaya yol açtı! Çok sayıda yaralı var
Bakan Yumaklı: Bir tarafta ciddi açlık var, diğer tarafta obezite
Kasım enflasyonu 3 Aralık'ta açıklanacak
CHP'li Ağbaba Murat Kurum'a teşekkür etti: Malatya'yı ayağa kaldırdınız
PERDER ve ESK'den protokol: Kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Yılmaz: Enflasyon düşüş eğiliminde, bu ay iyi bir noktada gelecek
26 ilde 2 bin kişi yanıtladı: Ekonominin en önemli sorunu ne?
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Bakan Şimşek açıkladı: Vergi artışları YDO'nun altında kalacak
Ak Partili Güler açıkladı: 55 bin mahkuma erken tahliye imkanı!
RTÜK'ten 3 TV ve 2 radyoya ağır ceza
Dört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladı
Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Ankara Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Ramazan Gülhan, tüketicileri artan maliyetlere karşı korumak amacıyla Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yürütülen protokol kapsamında fiyat sabitleme kararı aldıklarını duyurdu. Buna göre, Ankara genelindeki 52 üye market ve 800'e yakın şubede, 31 Aralık'a kadar dana kıymanın kilogramı 485 liradan, dana kuşbaşının 510 liradan ve tereyağının ise 384 lira seviyesinden satışı sabitlendi.

Haber Giriş : 28 Kasım 2025 15:45, Son Güncelleme : 28 Kasım 2025 15:46
Ankara Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Ramazan Gülhan, tüketicilerin ekonomik koşullar karşısında korunmasına destek olmak amacıyla kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının 31 Aralık'a kadar sabitlendiğini bildirdi.

Gülhan, PERDER üyesi marketlerde, kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının sabitlenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Et ve Süt Kurumu ile 24 Nisan 2023'ten bu yana sürdürülen işbirliği ve tedarik protokolüyle Ankaralıların uygun fiyatlı ürünlere erişmeye devam ettiğini belirten Gülhan, Ankara PERDER olarak başkent genelinde 52 üye market ve 800'e yakın şubeyle geniş hizmet ağına sahip olduklarına dikkati çekti.

PERDER ve ESK'den protokol: Kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi

Gülhan, Et ve Süt Kurumu ile yürüttükleri işbirliğiyle, artan maliyetlere rağmen tüketicilere kırmızı ete ulaşılabilir fiyatlar sunmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Halkımızın bütçesine katkı sağlamak amacıyla kırmızı et ve tereyağı fiyatlarını yıl sonuna kadar sabitlemiş bulunmaktayız. Tedarikte herhangi bir sorun bulunmamakta olup, bu hizmetimiz kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerini kullandı.

Sabitlenen fiyatlar hakkında da bilgi veren Gülhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Et ve Süt Kurumu protokolü çerçevesinde, kampanyaya dahil üye marketlerde dana kıyma 485 lira, dana kuşbaşı 510 lira, tereyağı 384 lira olacak. Kasap reyonu bulunan kampanyaya dahil üye marketlerimizin listesi, sosyal medya hesaplarımız üzerinden düzenli olarak güncellenerek, kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Ankara Perakendeciler Derneği olarak tüketicilerimizin bütçesini korumayı öncelikli görevimiz olarak görüyor, bu kapsamda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

