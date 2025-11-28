Bakan Tunç'tan 'çocuk ceza sistemiyle' ilgili değişiklik sinyali
Bakan Tunç'tan 'çocuk ceza sistemiyle' ilgili değişiklik sinyali
3 ilde sahte elektrikli araç sitesi tuzağı: 7 tutuklama

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, lüks elektrikli araç firmalarının internet sitelerinin benzerini tasarlayarak dolandırıcılık yapan bir şebekeye operasyon düzenlendi. Aydın, Denizli ve İzmir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, ön satış için kapora alarak "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S.K, Y.H, F.S, E.Ö, H.K, D.A, ve B.M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 ilde sahte elektrikli araç sitesi tuzağı: 7 tutuklama

Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, lüks elektrikli araç firmalarının internet sitelerinin benzerini tasarlayıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın, Denizli ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda bulunan dijital materyale el konuldu.

Zanlıların araç satış firmalarının internet sitelerinin benzerini yaparak ön satış için kapora aldıkları ve bu yöntemle "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları belirlendi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S.K, Y.H, F.S, E.Ö, H.K, D.A, ve B.M. tutuklandı, M.H.A ile F.M.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

