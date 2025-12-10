KDK devreye girdi: Kaydı silinen öğrenci yeniden yurda yerleştirildi
KDK devreye girdi: Kaydı silinen öğrenci yeniden yurda yerleştirildi
Sinpaş YTS ile taksitini seç, peşinatsız ve faizsiz kolayca arabana sahip ol!
Sinpaş YTS ile taksitini seç, peşinatsız ve faizsiz kolayca arabana sahip ol!
Sponsorlu İçerik
Ali Yalçın'dan 'kariyer zammı' açıklaması: Adaletsizliği büyütür!
Ali Yalçın'dan 'kariyer zammı' açıklaması: Adaletsizliği büyütür!
Fed'in faiz kararı belli oldu
Fed'in faiz kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Adliye emanet kasasının soyulmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
Adliye emanet kasasının soyulmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
TBMM Genel Sekreterliğinden 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasına açıklama
TBMM Genel Sekreterliğinden 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasına açıklama
Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli oldu
Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli oldu
Yerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildi
Yerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildi
Bakan Yumaklı: 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil
Bakan Yumaklı: 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil
Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol
Görüntüler ortaya çıktı: Güllü'nün kızı firar mı ediyordu?
Görüntüler ortaya çıktı: Güllü'nün kızı firar mı ediyordu?
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!
Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecek
Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecek
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Ali Yalçın'dan 'kariyer zammı' açıklaması: Adaletsizliği büyütür!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen'in Konya'daki Teşkilat Buluşması'nda konuştu. Güncel ücret tartışmalarına değinen Yalçın, üst bürokrasiye yönelik "kariyer zammı"nın ücret adaletsizliğini artıracağını vurguladı. Yalçın, ücret adaletini sağlamak için üst bürokrasiye zam ihtiyacı olsa da, "tüm kamu görevlileri açısından seyyanen zam bir zarurettir" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 22:40, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 22:42
Yazdır
Ali Yalçın'dan 'kariyer zammı' açıklaması: Adaletsizliği büyütür!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Konya Şubesi'nin bir düğün ve kongre merkezinde düzenlediği, "Teşkilat Buluşması" programında, sendikal mücadelede 33 yılı geride bıraktıklarını anımsattı.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde dünyanın insanlıkta ayakta kalma imtihanı vermeye çalıştığını aktaran Yalçın, "Gazze'de 70 bin insan soykırıma uğradı. 100 bini aşkın insan yaralandı. Bir kısım hayatını engelli olarak devam ettirecek eğer hayatta kalabilirse... Türkiye'de Filistin'e destek platformunun dönem sözcülüğünü ve koordinatörlüğünü yaparak 81 ildeki tüm eylem ve organizasyonların ya başında ya da en güçlü sosyal ortak olarak içinde yer aldık." diye konuştu.

Yalçın, her zaman sivil iradenin güçlenmesi konusunda çaba gösterdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de sendikalar değerlerle, demokrasi ile sorunluydu. Darbelerin yandaşı olmak gibi bir aymazlığın içindeydi. Biz bu konularda doğru imtihan vermeyi başardık. Milletin değerlerine sahip çıktık. Ülkenin demokratikleşmesi konusunda, vesayetin millet iradesi üzerinden düşmesi hususunda hep haysiyetli bir noktada durduk ve her zaman millet iradesini muteber gördük. Darbeler konusunda hiçbir zaman kargaşanın mikser görevini üstlenmedik. Hiçbir zaman topuk selamıyla ihale almadık, omzu kalabalıkların 10 yılda bir millete haddini bildirdiği süreçlerde haysiyetsiz bir noktada durmadık. Onun için Memur-Sen farklı ve güçlü bir aile."

Kamu çalışanları arasında ücret dengesinin kurulması gerektiğini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Bugünlerde 'kariyer zammı' dedikleri üst bürokrasiye zam tartışması var. Kamuoyunda tepkiler yükseliyor. Üst bürokrasi açısından da düzenlemeye ihtiyaç var. Ücret adaletsizlikleri var. Ücret adaletini sağlamak, oraya zam yapmak bir ihtiyaç ama tüm kamu görevlileri açısından seyyanen zam bir zarurettir. Bunu öteleyemezsiniz. Kamuda bu tarafı görmeden o tarafı görmeye kalktığınızda bu ücret adaletsizliği dolayısıyla homurtuyu büyütürsünüz."

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Konya Şube Başkanı Nazif Karlıer'in de konuşma yaptığı programa, çok sayıda üye katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber