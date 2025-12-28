5 il ve 2 ilçede eğitime ara!

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kent genelinde etkili olan ve etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Meteorolojik veriler doğrultusunda fırtına ve kar yağışının yarın sabah saatlerinde etkisini artıracağı belirtilirken, vatandaşların ve öğrencilerin güvenliği için alınan tedbirler kapsamında il genelindeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Alınan Tedbirler ve Uygulamalar

29 Aralık 2025 Pazartesi günü ildeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi .

günü ildeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime . İl düzeyinde planlanmış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetleri de ertelendi.

Kamuda İdari İzin Kararı

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

ve idari izinli sayılacak. Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel de idari izinli olacak. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecek.

Malül, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Vatandaşlara Uyarı

Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica etti.

ÜNİVERSİTEDE FİNAL SINAVLARI ERTELENDİ

Öte yandan BEUN Rektörlüğü de yaptığı yazılı açıklamayla 29 Aralık Pazartesi günü yapılacak final sınavlarının 3 Ocak Cumartesi gününe ertelendiğini duyurdu.





--------------------------------------------------------------

Van'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 29.12.2025 Pazartesi günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır" denildi.





--------------------------------------------------------------

Bolu'da, etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime yarın, 1 gün süreyle ara verildi.

Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır.

Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

--------------------------------------------------------------

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi günü tatil edildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle pazartesi günü okulların bir gün tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 29 Aralık Pazartesi günü Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.





--------------------------------------------------------------

Düzce'de devam eden kar yağışı ve meteorolojinin uyarıları dikkate alınarak okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak.

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hafta sonu boyunca vilayetimiz genelinde etkili olan ve meteorolojik tahminlere göre yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda; 29 Aralık 2025 Pazartesi vilayetimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile (sağlık, güvenlik gibi 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği ilgili birimler tarafından değerlendirilerek planlanacaktır) malül, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır.

Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz" denildi.

Vali Selçuk Aslan'dan öğrencilere tavsiye

Düzce Valisi Selçuk Aslan ise yaptığı açıklamada öğrencilere karın keyfini çıkarmaları önerisinde bulunarak, "Sevgili öğrenciler, beyaz bir örtü gibi şehrimizi saran kar, bugün sizlere küçük bir mola armağan ediyor. Bu tatil; dinlenmek, pencerenizden karı izleyip hayal kurmak için güzel bir fırsat. Karın sevincini yaşayın ama sağlığınızı ve güvenliğinizi de ihmal etmeyin. Kitaplarınız sizi bekler, okulunuz sizi özler; öğretmenleriniz de yeniden aynı heyecanla buluşacakları günü sabırsızlıkla beklerler. Hepinize huzurlu, mutlu ve sıcacık bir kar tatili diliyorum" ifadelerini kullandı.

--------------------------------------------------------------

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Beytüşşebap Kaymakamlığı, kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına karşı oluşabilecek risk göz önünde bulundurularak, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin tüm eğitim çalışanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca ilçemiz ve genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.





--------------------------------------------------------------

Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar yağışı sebebiyle, 29 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada,

"İlçemizde olumsuz hava şartları ve meteorolojik ikaz düzeyine bağlı olarak etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklar sebebiyle ilçemizdeki tüm okulların 29 Aralık 2025 Pazartesi günü yüz yüze eğitime ara verilmesine, ayrıca kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli ve hamile personelin 29 Aralık tarihinde 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir"

ifadelerine yer verildi.



