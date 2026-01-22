Sözleşmeli personele de yarım zamanlı çalışma hakkı geldi

22 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10895 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da kritik değişikliklere gidildi. Yapılan düzenleme ile daha önce sadece devlet memurlarına tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı, artık sözleşmeli personeli de kapsayacak. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Sözleşmeli Personel İçin Yarım Zamanlı Çalışma Dönemi

Yapılan düzenleme ile 657 sayılı Kanun'un ek 43'üncü maddesinde yer alan doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı, sözleşmeli personele de tanındı. Buna göre, 17 Temmuz 2025 tarihli yönetmelik hükümleri sözleşmeli personel için de kıyasen uygulanacak. Ancak Cumhurbaşkanlığı; pozisyon unvanı, kurum veya teşkilat bazında bu haktan yararlanamayacak personeli belirleme yetkisine sahip olacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı Personel Alımında Yeni Usul

Karar ile birlikte Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) sözleşmeli personel alım sürecinde de değişikliğe gidildi. SSB bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel, KPSS (B) grubu puan sırasına göre ilan edilen pozisyonun üç katı kadar aday arasından seçilecek. Alımlar; Başkanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü, veya sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına göre gerçekleştirilecek.

AYM ve HSK Sözleşmeli Personel İstihdamı Kapsamına Alındı

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ek 2'nci maddesinde yapılan değişiklikle, personel istihdam usullerine yeni kurumlar dahil edildi. İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının ardından gelmek üzere; Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu da ilgili fıkra kapsamına eklendi.

Danıştay açılan davalarda Y.D. istemlerini reddetmişti

Daha önce Genel Saglık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalısanları Sendikası ile Türkiye Saglık ve Sosyal Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası tarafından Danıştay'da açılan davalarda, 2025 yılında yürürlüğe giren "Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik"in sözleşmeli personeli kapsamaması "eksik düzenleme" olarak nitelendirilmiş ve iptali istenmişti. Sendikalar, bu hakkın 4/B statüsündeki sözleşmeli personele verilmemesinin Anayasa'daki "eşitlik ilkesine" ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu savunmuştu. Ancak Danıştay 12. Dairesi, Kasım 2025 tarihinde verdiği kararlarda yürütmenin durdurulması istemlerini oybirliğiyle reddetmişti. Mahkeme, idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve telafisi güç zararlar doğurması gibi şartların oluşmadığına hükmetmişti. Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşmeli personele de bu hakkın resmen tanınması, yargı sürecinde tartışılan bu "kapsam dışı bırakılma" sorununu idari bir düzenlemeyle doğrudan çözüme kavuşturmuş oldu

Yeni Düzenleme Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan bu esaslar, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih olan 22 Ocak 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. 22 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme için tıklayınız.

Yarım Zamanlı hakkı neleri içeriyor?

18 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe giren ve artık sözleşmeli personeli de kapsayan yönetmelik, bu hakkın kullanımına dair önemli sınırları ve usulleri belirliyor.

Düzenlemeye göre, memurların bu haktan yararlanabilmesi için belirli kriterler ve süreçler işletiliyor:

Süre ve Kapsam: Doğum sonrası analık izni veya evlat edinme izni bitiminden itibaren, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar yarım zamanlı çalışma talep edilebiliyor.

Çalışma Saatleri: Yarım zamanlı çalışma yapan personel, haftalık çalışma saatlerinin yarısı kadar mesai yapıyor.

Mali Haklar: Yarım zamanlı çalışma döneminde personele, mali haklar ile sosyal yardımların yarısı ödeniyor.

İstisna Kadrolar: Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca şube müdürü, dengi ve üstü yönetici kadrolarında bulunanlar ile yurt dışı teşkilatındaki bazı kadrolar, hizmetin sürekliliği gerekçesiyle bu haktan muaf tutulabiliyor.

Hizmet İhtiyacı Kriteri: Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde, "hizmet ihtiyacı" göz önünde bulundurularak idare tarafından değerlendirme yapılabiliyor.