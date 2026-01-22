3 İlin Emniyet Müdürü Değişti
3 İlin Emniyet Müdürü Değişti
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
Boğaziçi Üniversitesi, Times Higher Education (THE) 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamaları'nda akademik performansını zirveye taşıdı. Eğitim ve sosyal bilimler alanlarında dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasına giren Boğaziçi; işletme, ekonomi ve beşeri bilimler kategorilerinde ise yüzlerce basamak birden atlayarak ilk 300 bandına yükseldi. Rektör Prof. Dr. Naci İnci, bu başarının araştırma odaklı büyüme stratejisinin bir meyvesi olduğunu vurguladı.

Haber Giriş : 22 Ocak 2026 23:05
Boğaziçi Üniversitesi, yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamaları'nda, eğitim ve sosyal bilimler alanlarında ilk 250, işletme ve ekonomi ile beşeri bilimler alanlarında ise ilk 300 üniversite arasında yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, THE'nin üniversitelerde araştırma kalitesi, bilgi üretimi ve patent etkisini merkeze alan yeni değerlendirme sistemi "WUR 3.0" kapsamında açıklanan sonuçlar, Boğaziçi Üniversitesinin çok boyutlu akademik gücünü ve uluslararası rekabetçiliğini bir kez daha ortaya koydu.

Boğaziçi Üniversitesi, 2026 sonuçlarına göre, siyaset bilimi, sosyoloji ve uluslararası ilişkiler gibi disiplinleri kapsayan sosyal bilimler ile eğitim bilimleri alanlarında 201-250 bandına yerleşti.

Üniversite, işletme ve ekonomi alanında geçen yıllarda bulunduğu 301-400 bandından 251-300 bandına, sanat ve beşeri bilimler alanında ise 401-500 bandından 251-300 bandına yükseldi.

2026 THE Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamaları, Boğaziçi Üniversitesinin araştırma odaklı büyüme stratejisi ve sürdürülebilir akademik ekosisteminin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, üniversitenin farklı alanlarda elde ettiği bu sonuçların, araştırma kalitesini, disiplinlerarası yaklaşımı ve veriye dayalı yönetim anlayışını merkeze alan dönüşümlerinin somut bir yansıması olduğunu belirterek, "Uluslararası ölçekte rekabet gücümüzü artırmaya ve bilimsel üretimi toplumsal faydaya dönüştürmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

