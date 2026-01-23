3 İlin Emniyet Müdürü Değişti
Ana sayfaHaberler Siyasi

3 İlin Emniyet Müdürü Değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2026/30 sayılı Atama Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde önemli görev değişiklikleri yapıldı. Bilecik, Yalova ve Niğde İl Emniyet Müdürlüklerinde görev değişimi gerçekleşti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ocak 2026 00:06, Son Güncelleme : 23 Ocak 2026 00:11
3 İlin Emniyet Müdürü Değişti

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2026/30

Ekli listede yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hizalarında belirtilen görevlere. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

22 Ocak 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

