Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargılama sürecinin en kritik unsurlarından biri olan bilirkişilik sisteminde liyakat ve denetim odaklı büyük bir yapılandırmaya gidildiğini açıkladı. Vatandaşların yoğun talebi üzerine bilirkişilik başvuru süresinin 16 Şubat 2026 tarihine kadar uzatıldığını duyuran Bakan Tunç, görevini ihmal eden 11 binden fazla bilirkişiye çeşitli yaptırımlar uygulandığını ve sistemin bilimsel temellerle güçlendirildiğini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda, bilirkişilik başvuru süresini 16 Şubat'a kadar uzattıklarını bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, hakikatle güçlenen bilirkişiliğin, güven veren yargının teminatı olduğunu belirtti.

Bilirkişilik kurumunun, yargılamada çözümü özel veya teknik bilgi gerektiren konularda hakim ve savcılara alanında uzman kişilerce tarafsız ve bilimsel görüş sunulmasını sağlayan müessese olduğunu aktaran Tunç, yargılamada bilimsel ve teknik bilginin doğru şekilde değerlendirilmesinin, güçlü, nitelikli ve güvenilir bir bilirkişilik müessesesiyle mümkün olduğuna işaret etti.

Bu anlayışla bilirkişiliği liyakat, eğitim ve etik ilkeler temelinde yeniden yapılandırdıklarını vurgulayan Tunç, "Temel ve yenileme eğitimlerini ihtiyaca uygun şekilde yaygınlaştırdık. Denetim ve performans değerlendirmeleriyle hesap verebilirliği esas aldık. Bugüne kadar 221 bin 122 kişiye bilirkişilik temel eğitimi, 33 bin 61 kişiye bilirkişi yenileme eğitimi verdik." açıklamalarında bulundu.

Görevini gereği gibi yerine getirmeyenlere yaptırım uygulandı

Tunç, görevini gereği gibi yerine getirmeyenler hakkında denetim ve soruşturma süreçlerini yürüterek gerekli yaptırımları istisnasız uyguladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Yapılan denetimler sonucu 5 bin 926 uyarma, 3 bin 381 geçici süreyle listeden çıkarma, 2 bin 79 kişiye kalıcı olarak sicil ve listesinden çıkarma, 288 kişiye bilirkişilik yapmaktan yasaklama yaptırımı uygulanmıştır. Yargı mercilerinin ihtiyaçlarını gözeterek, Bilirkişilik Siciline Kabule İlişkin Usul ve Esaslar'da yaptığımız düzenlemelerle bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarını, bu alanlara göre aranan nitelikleri güncelledik. İlk defa gayrimenkul değerleme alanında, özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişilik başvurularını almaya başladık."

Nitelikli uzmanların sisteme katılımını teşvik etmek için yeni bilirkişi listelerini liyakat ve uzmanlık esasıyla yeniden belirlediklerini kaydeden Tunç, "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için bilirkişilik başvuru süresini 16 Şubat 2026 tarihine kadar uzattık. Bilirkişilik sistemimizi daha da güçlendirecek bu adımların, yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

