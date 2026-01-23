Alparslan Bayraktar: 2028'de 17 milyon haneye kendi doğalgazımızı vereceğiz

Türkiye enerji alanında dev adımlar atmaya devam ediyor...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Manisa'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 'Ev Sahibi Türkiye' projesi kapsamında kura çekiliş törenine katıldı.

Salonu dolduran yüzlerce Manisalı'nın heyecanına ortak olan Bakan Bayraktar, herkes ev sahibi olana kadar üretmeye devam edeceklerini söyledi.

"AK PARTİ HÜKÜMETLERİ ÇOK ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATTI"

Programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

Hepimiz o kuraya katılanlar adına büyük bir heyecan duyuyoruz. AK Parti hükümetleri, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda hakikaten devrim denebilecek çok önemli projelere imza attı. Her alanda, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye birçok alanda çok önemli işler yaptık ve Türkiye adeta marka kurumlar ortaya çıkardı. Hepimiz Türk Hava Yolları'yla iftihar ediyoruz. Bugün dünyada neredeyse uçmadığı yer yok ve ulaştırmada, havalimanları sayısıyla artık bunlar halkın yolu olmaya başladı AK Parti sayesinde, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon sayesinde. Onun için orada çalışan başkanından bütün en alt kadrosundaki mühendislerine, teknisyenlerine, bütün kardeşlerime hakikaten milletimiz adına, sizler adına şükranlarımızı buradan sunuyoruz.

"HERKES EV SAHİBİ OLANA KADAR DURMAYACAĞIZ"

"Türkiye bu son 23 yılda şehirleşmede biraz önce ifade ettiğim gibi birçok alanda çok önemli devrimsel adımlar attı" diyen Bakan Bayraktar şöyle devam etti:

Bunların olmasında en en önemli güç, en önemli mesele siyasi irade, güçlü bir yönetim anlayışı, kararlı bir duruş, inançlı bir ekip ve 7/24 vatandaşını, milletini düşünen bir liderin etrafında oluşmuş AK Parti kadroları. Biz bu inançla Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, ki şimdi yeni vizyon Türkiye yüzyılı. Türkiye yüzyılı hakikaten inşallah bu yüzyılı Türk yüzyılı yapacak çok önemli bir proje, çok önemli bir vizyon. Bunun içerisinde her alanda farklı konular var. Ama bugün burada toplanmamızın sebebi olan bu 500 bin konut konusu da işte Türkiye yüzyılı vizyonunun eserlerinden bir tanesi. İnşallah bu proje sayesinde ilk etapta 500 bin ama o videoda Cumhurbaşkanımızın ifadesini gördünüz. Biz hemen her vatandaşımızı inşallah ev sahibi yapana kadar bu mücadeleye, bu çalışmaya, bu gayrete devam edeceğiz. Bu proje çok büyük bir teveccüh gördü milletimizden. Yaklaşık 8 milyonun üzerinde başvuru oldu.

"2028'DE 17 MİLYON HANEYE KENDİ DOĞALGAZIMIZI VERECEĞİZ"

Bakan Bayraktar, yine 23 yıllık dönemin bir başka vizyon projesi olan doğalgaz projesinden de bahsederek, 2028 yılı itibarıyla 17 milyon haneye kendi doğalgazlarını ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bakan Bayraktar şunları kaydetti:

Şu doğalgazımızı bir kendimiz arayalım. Kendi doğalgazımızı bulalım. Bu yolda büyük bir inançla yola çıktık. Kendi gemilerimizle, kendi denizlerimizle doğalgaz aramaya başladık. 2020 yılında hatırlayın tam pandeminin ortasında biz Karadeniz'de Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfini yaptık. Karadan 170 kilometre mesafede deniz derinliğinin 2 kilometre olduğu, 2 bin metre olduğu bir yerde o doğalgazı bulduk, onu çıkardık. Karaya taşıdık ve şu anda 4 milyon hanede, 4 milyon evde kendi doğalgazımızı kullanır hale geldi. İnşallah bu 4 milyon hane bu 2026'da 8 milyona çıkacak. İki katına çıkacak. İnşallah 2028'e geldiğimizde 17 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını biz kendimiz karşılar hale geleceğiz. Dolayısıyla işte Türkiye Yüzyılı vizyonunda Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma vizyonu var. Türkiye'de enerjide mutlaka dışa bağımlılığı bitirme vizyonumuz var. Onun için kendi doğalgazımızı arıyoruz.

"ENERJİDE TÜRKİYE'Yİ BAĞIMSIZ KILANA KADAR DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ"

Akaryakıtsız hayatın devam edemeyeceğini hatırlatan Bakan Bayraktar şöyle devam etti:

Biz bir dönem adı terörle anılan, kanla, gözyaşıyla anılan Gabar'da petrol aradık ve 2021 yılında yine Cumhuriyet tarihinde en büyük petrol keşfini yaptık. Bugün terörün kol gezdiği dağlarda şu anda 3 bin 600 tane genç kardeşimiz, içlerinde eminim Manisalı olan kardeşlerimiz de var. Orada çalışıyorlar ve günde 80 bin varil Türkiye'nin en kaliteli petrolünü orada üretir hale geldi. Şimdi inşallah terörsüz Türkiye'yle, terörsüz bölgeyle Suriye, Kuzey Irak, Türkiye'deki terör tamamen bittiğinde biz Gabar'da onun küçük bir kesitini milletimize göstermiş olduk. İnşallah terörsüz Türkiye vizyonu da ülkemize çok daha büyük fırsatlar, çok daha büyük imkanlar getirecek. Dolayısıyla biz enerjide Türkiye'yi bağımsız kılana kadar durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü inanıyorum enerjide bağımsız Türkiye, ekonomide bağımsız ve güçlü bir Türkiye olacak.

KURA ÇEKİMİ YAPILDI

Bakan Bayraktar ayrıca Manisa'da 41 şehit ailesinin kuraya alınmadan hak sahibi olduklarını da açıkladı.

Bakan Bayraktar'ın konuşmasının ardından İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun yaptırdığı duanın ardından noter huzurunda kura çekilişleri yapıldı.

Kura sonuçlarının TOKİ ve e-Devlet üzerinden öğrenilebileceği açıklandı.

Öte yandan, Manisa merkezde 3 bin 500, il genelinde ise toplam 7 bin 549 adet konut için 62 bin 743 vatandaşın başvuru yaptığı öğrenildi.



