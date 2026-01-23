Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Bakanlıktan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarına açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son günlerde sosyal medya platformlarında hızla yayılan "Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek" başlıklı paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Bakanlık, vatandaşları kişisel veri hırsızlığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

23 Ocak 2026
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son günlerde bazı sosyal medya hesapları üzerinden "Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek" şeklinde yapılan paylaşımlara ilişkin uyarı yaptı.

Bakanlık yetkilileri, sosyal medya kullanıcılarının kişisel bilgilerini talep eden bu tip hesaplara karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu.

Yetkililer, sağlanan desteklere Bakanlığın internet sitesi ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabileceğini belirtti.

