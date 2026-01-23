Bakanlıktan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarına açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son günlerde bazı sosyal medya hesapları üzerinden "Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek" şeklinde yapılan paylaşımlara ilişkin uyarı yaptı.



Bakanlık yetkilileri, sosyal medya kullanıcılarının kişisel bilgilerini talep eden bu tip hesaplara karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu.



Yetkililer, sağlanan desteklere Bakanlığın internet sitesi ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabileceğini belirtti.