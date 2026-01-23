Bakanlıktan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarına açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son günlerde sosyal medya platformlarında hızla yayılan "Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek" başlıklı paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Bakanlık, vatandaşları kişisel veri hırsızlığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ocak 2026 22:32, Son Güncelleme : 23 Ocak 2026 22:35
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son günlerde bazı sosyal medya hesapları
üzerinden "Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek" şeklinde yapılan paylaşımlara
ilişkin uyarı yaptı.
Bakanlık yetkilileri, sosyal medya kullanıcılarının kişisel bilgilerini talep
eden bu tip hesaplara karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu.
Yetkililer, sağlanan desteklere Bakanlığın internet sitesi ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabileceğini belirtti.