Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem

AFAD verilerine göre gece yarısı 00.24'te Balıkesir merkezli bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.04 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

5.1 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan açıklamada kent genelinde bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "

Balıkesir Sındırgı'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun

." ifadesini kullandı.

AFAD'dan açıklama: Olumsuzluk yaşanmadı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.24'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

Vali Ustaoğlu: An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada an itibariyle olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. Ustaoğlu, "Sındırgı ilçemizde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından saha taramaları devam etmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: Çağrı merkezimizi arayabilirsiniz

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgı'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem ilişkin açıklamada bulundu.

Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sındırgı ilçemizde yaşanan ve Balıkesir'imiz genelinde hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Süreci takip ediyoruz. Bizlere 444 40 10 numaralı çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz." ifadesini kullandı.