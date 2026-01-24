KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Ankara'da bir okulun yakınında bulunan direksiyon eğitimi ve uygulama sınavı güzergahının değiştirilmesi için Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tavsiyede bulundu. Bir veli, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerinin eğitim gördüğü okulun çevresindeki güzergahın öğrencilerin can güvenliğini tehdit ettiğini belirterek KDK'ya başvurdu. İlgili kurumlarla iletişime geçmesine rağmen sonuç alamayan veli, gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

KDK'nın İncelemesi ve Tespitleri

KDK, başvuru üzerine okul çevresinde inceleme yaptı. Okul yönetiminin, çocukların güvenliği için idari tedbirler aldığı, fiziki düzenlemeler ve uygulamaya yönelik önlemlerle öğrencilerin korunmasına özen gösterdiği tespit edildi. Ancak kurum, güvenliğin yalnızca okul yerleşkesiyle sınırlı kalmaması gerektiğini, okul çevresinde de öğrencilerin güvenliğini tehlikeye atabilecek durumların önlenmesinin önemini vurguladı.

Tavsiye Kararı ve Gerekçeleri

KDK, başvurucuyu haklı bularak Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne, yeni bir direksiyon eğitimi ve uygulama sınavı güzergahı belirlenmesine yönelik çalışmalara ivedilikle başlanması tavsiyesinde bulundu.

Risk Değerlendirmesi

"Ana sınıfı ve ilkokulda öğrenim gören çocukların yaşları dikkate alındığında trafikteki riski anlama, taşıt hızını algılama ve trafik akışını doğru değerlendirme kapasitelerinin sınırlı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır."

Mevcut durumun yalnızca öğrenciler için değil, sürücü adayları açısından da risk oluşturduğu belirtildi.

Öğrencilerin küçük yaşta olmaları ve hareketli yapıları nedeniyle davranışlarının öngörülemezliği, sürüş eğitimi alan sürücü adayları için ek bir risk unsuru olarak değerlendirildi.



