2026 Kültür Yolu rotası belli oldu: 26 şehirde kültür sanat şöleni yaşanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali hazırlıklarını resmen başlattı. Proje Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısında, 2025 yılında 22 milyon katılımcıya ulaşan festivalin 2026 yol haritası ve 26 şehri kapsayacak yeni takvimi ele alındı.

Büyük ölçekli kültür ve sanat organizasyonlarının planlanmasına yönelik Türkiye Kültür Yolu Festivali Proje Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Kurulun değerlendirmeleri doğrultusunda 2026 yılı festival programı ve içerikleri belirlenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılında da kültür ve sanatı daha fazla şehirde, daha güçlü içeriklerle hayatın merkezine taşımak için çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirtti.

Bakan Başdanışmanı Tayfun Topal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, Kültür ve Sanat Politikalarının belirlenmesi konusunda Bakan Danışmanı Tan Sağtürk, Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Seda Şantürk, AKM ve CSO ADA Sanat Koordinatörü Ebru Akçatepe ile AKM Festival ve Etkinlikler Koordinatörü Murat Baki'nin yer aldığı Türkiye Kültür Yolu Festivali Kurulu, 2026 yılı kültür ve sanat takviminin kapsamlı, dengeli ve bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını hedefliyor.

Kurul toplantısında, Bakan Ersoy'a 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali hazırlıklarına dair bilgi verilirken, 2025 yılında hayata geçirilen büyük ölçekli kültür ve sanat organizasyonlarının ulaştığı kapsam da paylaşıldı.

Festival 22 milyon katılımcıya ulaştı

2025 yılı boyunca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Yaşayan Miras Şöleni ve Bir Anadolu Şenliği, 35 şehirde toplam 252 gün boyunca milyonlarca vatandaşa; konserlerden sergilere, tiyatrodan geleneksel sanatlara uzanan kapsamlı bir kültür ve sanat programı sundu.

Paylaşılan verilere göre, 20 şehirde 180 gün süren Türkiye Kültür Yolu Festivali, 1.000'in üzerinde etkinlik noktasında, 50 bini aşkın sanatçının katılımıyla 9.600'ün üzerinde etkinliğe ev sahipliği yaptı ve 22 milyon katılımcıya ulaştı.

10 şehirde 30 gün boyunca düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni kapsamında, 122 geleneksel sanat dalında 1.100'ü aşkın usta ve sanatkar, vatandaşlarla aynı mekanda bir araya geldi. Program boyunca geleneksel üretim teknikleri, sahne sanatları ve ustalık gösterileriyle kültürel miras doğrudan izleyiciyle temas etti.

Kültür ve sanat Anadolu'ya yayılıyor

5 şehirde 42 gün süren Bir Anadolu Şenliği kapsamında ise konser, tiyatro, sinema ve çocuk etkinliklerinden oluşan program çerçevesinde 791 etkinlik gerçekleştirildi ve şenlikler yaklaşık 900 bin katılımcıya ulaştı.

Bakan Ersoy, kültür ve sanat etkinliklerini yalnızca merkez şehirlerle sınırlı tutmadıklarını, Anadolu'nun farklı bölgelerinde de yoğun bir takvimle sahaya yayıldıklarını vurgulayarak, bu organizasyonların şehirlerin sosyal yaşamına ve kültür turizmine doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

