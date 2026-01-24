Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
Benzine yeni haftada zam geliyor
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi
Bakan Şimşek: Finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz
Çakarlı araca yol vermek zorunlu mu?
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama
Ahmet Ercan: Sındırgı'da süren deprem kasırgası
Adana'da ahşap panel fabrikasında yangın
İBB kreşinde çocuklara darp ve istismar iddiası: 1 tutuklama
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem
Bakanlıktan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarına açıklama
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiasında 1 tutuklama
İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı
2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor
TBMM, İmralı tutanaklarının tam metnini yayımladı
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
Yargıdan İmamoğlu kararı: Diploma iptali davası reddedildi
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
İstanbullular dikkat! O metro hattı hafta sonu kapalı olacak

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nın uzatma çalışmaları nedeniyle iki gün hizmet veremeyeceği açıklandı.

Haber Giriş : 24 Ocak 2026 14:18, Son Güncelleme : 24 Ocak 2026 14:32
İstanbullular dikkat! O metro hattı hafta sonu kapalı olacak

Üsküdar-Samandıra Metro Hattında yapılacak zorunlu testler nedeniyle hat gece saatlerinde kapandı. Hattın pazartesi sabah 06.00'ya kadar hizmet vermeyeceği açıklandı.

Uzatma etabının entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılması gereken zorunlu testler nedeniyle Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda işletme düzenlemesi yapılacağı ifade edilen açıklama şu şekilde oldu:

"23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla hat geçici olarak işletmeye kapatılacak. 24 Ocak Cumartesi, 25 Ocak Pazar günleri hizmet verilemeyecek ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak. 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden işletmeye açılacaktır."

Metro İstanbul'un yaptığı açıklamada, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda Samandıra Merkez-Sultanbeyli uzatma etabının hizmete açılmasıyla Üsküdar ve Sultanbeyli arasındaki ulaşım süresinin 150 dakikadan 50 dakikaya düşeceği kaydedildi.

Metro hattının kapalı olduğu süre boyunca güzergahta ulaşım, İETT otobüsleriyle sağlanacak.

