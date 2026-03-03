Siirt'te akaryakıt istasyonunda çıkan yangın korkuttu
Siirt'te bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktı. Benzinlik tedbir amaçlı boşaltılırken yangın ekipler tarafından söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Barış Mahallesi'nde akaryakıt istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, güvenlik önlemi aldığı istasyon çevresini tedbir amaçlı boşalttı.
İtfaiye ekipleri köpüklü su kullanarak yangını söndürdü.