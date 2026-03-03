12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul 2'No'lu Barosu'nun Sultangazi'deki Sultan Kasrı'nda düzenlediği iftar programına katıldı.

Programda konuşan Gürlek, avukatlarla birlikte aynı sofrayı paylaştığı için memnuniyet duyduğunu belirterek, ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Çekmeköy'de lisede bıçaklı saldırıda öğretmen Fatma Nur Çelik hayatını kaybettiği olaya değinen Gürlek, "Maalesef Çekmeköy'de bir lisemizde meydana gelen menfur saldırı sebebiyle vefat eden öğretmenimiz Fatma Nur Çelik'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, öğrencilerine başsağlığı diliyorum. Bu menfur saldırıyı yapanların en ağır cezayı almaları için gereken hassasiyeti göstermesi konusunda savcı arkadaşlarımız süreci yakından takip ediyor. Ben de bizzat anlık olarak bilgi alıyorum." diye konuştu.

Gürlek, mülkün temelinin adalet, savunmanın ana omurgasını avukatların oluşturduğunu, adil yargılanma hakkının güvencesinin de avukatlar olduğunu kaydetti.

Yargılamanın savcı, avukat ve hakimden oluşan güçlü bir yapıya sahip olduğunu aktaran Gürlek, bu üçünün bir araya gelmesi durumunda yargılama faaliyetinin başladığını, hepsinin eşit derecede kıymetli olduğunu söyledi.

"Kanunlarımızda açıkça avukatların yargının kurucu unsuru olduğu yazılıdır"

Gürlek, yargı bağımsızlığının güvencesinin bağımsız avukatlar olduğunu vurgulayarak, "Kanunlarımızda açıkça avukatların yargının kurucu unsuru olduğu yazılıdır. Avukatlık 'yargı görevi yapan' olarak kanunlarımızda tanımlanmıştır. Avukatların katkısı sadece yargılamayla sınırlı değildir. Uzlaşma, arabuluculuk gibi alternatif çözüm yollarındaki başarı ve yargılamanın kısa sürede tamamlanmasında aynı zamanda avukatlarımızın katkıları vardır." diye konuştu.

Son 24 yılda avukatları doğrudan ilgilendiren çalışmalar ve önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Gürlek, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı4nı getirerek mesleğe nitelik kazandırdıklarını, aynı zamanda sınavın bir süzgeç görevi gördüğünü dile getirdi.

Bakan Gürlek, hukuk fakültelerinde ikinci öğretimi ve dikey geçiş sistemini kaldırdıklarını, fakültelere girişte başarı sıralamasını önce 125 bine, daha sonra 100 bine getirerek hukuk fakültesinin nitelikli ve nicelikli olmasını sağladıklarını belirtti.

Avukatların görevlerinden doğan suçlarda verilen bölge adliye mahkemesi kararlarının her halükarda Yargıtay'a gitmesi için gerekli olan yasal düzenlemeyi yaptıklarını kaydeden Gürlek, şunları söyledi:

"Avukatlarımıza yeşil pasaport hakkı tanıdık. E-duruşma uygulamasını hayata geçirdik. Avukatlarımız video konferans yoluyla hem bürolarından hem de ofislerinden ya da başka yerden rahatlıkla duruşmalara katılım sağlıyorlar. UYAP entegrasyonunu genişlettik. Dava açma ve aynı şekilde işlem yapmak için dijital mecra alanlarının kullanılmasını etkili hale getirdik. Avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı daha önce biliyorsunuz yüzde 18'di, yüzde 10'a düşürerek vatandaşların hukuki yardımda erişim maliyetini düşürdük. Mesleğe yeni başlayan avukatlardan 5 yıl boyunca baro tarafından alınan kesintinin alınmamasını sağladık. Büro koruma giderleri olarak yeni başlayan özellikle meslektaşlarımıza finansman desteği sağladık. Bu konuda ilgili bankalarla gerekli görüşmeleri yaptık. Şu an finansal destekten yararlanıyorlar."

"Tapuda belirli miktarı geçen işlemlerde avukat temsil zorunluluğu getirmeyi düşünüyoruz"

Bakan Gürlek, 20 yıllık kıdeme sahip hukukçulara arabuluculuk imkanı tanıdıklarını, uzlaştırmacı olabilmek için hukuk fakültesi mezunu olma şartı getirdiklerini, tüm bu düzenlemelerin savunmayı güçlendiren avukatların yıllardır dile getirdiği taleplere cevap veren önemli düzenlemeler olduğunu vurguladı.

Kendisini Ankara'da ziyarete gelen İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı ile avukatların taleplerini dinlediklerini ve yapılabilecek olanları 12. Yargı Paketi'ne koymayı düşündüklerini aktaran Gürlek, bu düzenlemelerin devamının geleceğini söyledi.

Gürlek, salondaki avukatlara müjdesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde savunmanın güçlendirilmesi için biliyorsunuz temel hedeflerimizi belirledik. Bu konuda az önce Yasin başkanımız söyledi. Ben müjdeyi verecektim ama biz inşallah 12. pakette, talimat da verdim şu an, yasal düzenleme de yapılacak, tabii Meclisimiz de aynı yönde bir irade gösterirse tapuda belirli miktarı geçen işlemlerde avukat temsil zorunluluğu getirmeyi düşünüyoruz. Bakın bu hem işlemlerin hukuki güvenliğe kavuşması hem de avukatlarımıza en azından küçük bir fayda sağlaması için önemli bir işlem. Bu konuda da ben Hukuk Genel Müdürlüğümüze ve Hukuk İşleri Mevzuat Genel Müdürlüğümüze talimat verdim. İnşallah 12. pakette belirli miktarı geçen işlemlerde tapuda avukat zorunluluğu getireceğiz."

Gürlek, stajyer avukatlara destek sağlanması, özellikle kamuda görev yapan avukatların özlük hakları ve ücretlerinin iyileştirilmesi ile zorunlu müdafilik ve vekillik hizmetlerine ilişkin mali ve idari düzenlemeler konusunda çalışma yapılacağını bildirerek, bu hususların 2024-2028 Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen hedefler arasında yer aldığını anlattı.

"Elimizden gelen desteği vereceğimizi tekrar ifade ediyorum"

İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı da Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yeni görevlerinde başarılar dileyerek, baro olarak yalnızca öneri sunmak değil, üzerlerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Yargı sistemindeki bazı sorunlara değinen Şamlı, bunlardan birinin muhakeme süresinin uzun olması olduğunu, bu durumun ciddi bir sorun oluşturduğunu ve adaletin tesisinde ciddi engeller teşkil ettiğini dile getirdi.

Şamlı, bu sürenin kısaltılması, avukat, hakim, savcı, yargı mensuplarının arttırılmasının ihtiyaç olarak kendisini gösterdiğini ifade ederek, adaletin tesis edilmesi için savunma makamı temsilcisi avukatların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yargının sorunlarının el birliğiyle çözülmesi için ilk olarak siyasi irade gerektiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda güçlü iradeye sahip olduğunu bildiklerini dile getiren Şamlı, şöyle devam etti:

"İkinci olarak, Adalet Bakanlığı hüküm makamı, iddia makamı ve savunma makamı temsilcilerinin elbirliği ile çalışması gerekir. Üçüncü olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gerekli kanunları süratli bir şekilde çıkarması gerekir. Değerli Bakanım, Bakanlığınız döneminde bu koordinasyonun sağlanacağını ve birçok sorunun çözüleceğine ben inanıyorum ve elimizden gelen desteği vereceğimizi tekrar ifade ediyorum."

Konuşmaların ardından Şamlı, Bakan Gürlek'e hediye takdim etti.

Programa, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile avukatlar katıldı.