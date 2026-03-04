Motorine 12, Benzine 3 Lira Zam Geliyor İddiası
'Enerji verimliliğine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapacağız'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye ekonomisinin 2053'te karbon nötr olmayı hedeflediğini belirterek, "Önümüzdeki 7 yıl içinde enerji verimliliğine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapacağız, bu da birincil enerji tüketimimizi yüzde 15 oranında azaltmamızı sağlayacak." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bayraktar, Kanada temaslarının ikinci gününde Kanada Maden Araştırmacıları ve Geliştiricileri Derneği (PDAC) tarafından düzenlenen, mineral arama ve madencilik sektöründe dünyanın en büyük ve prestijli uluslararası organizasyonu kabul edilen PDAC 2026 Kongresi'nde "Ekonomide Madenciliğin Stratejik Rolü ve Geleceği" başlıklı oturumda konuştu.

Enerjide artan talebi karşılarken ithal kaynaklara bağımlılığı azaltmak için çalıştıklarını vurgulayan Bayraktar, Türkiye ekonomisinin 2053'te karbon nötr olmayı hedeflediğini belirterek, "Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımıza azami önem veriyoruz. Türkiye, sahip olduğu tüm yenilenebilir kaynakları kullanmak istiyor. Önümüzdeki 7 yıl içinde enerji verimliliğine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapacağız, bu da birincil enerji tüketimimizi yüzde 15 oranında azaltmamızı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Türkiye'nin nükleeri enerji sepetine eklemek istediğinin altını çizerek, "2050'de en az 20 gigavatlık nükleer enerji üretim kapasitesine sahip olmayı hedefliyoruz. Hem büyük ölçekli, konvansiyonel tipteki dev nükleer santralleri hem de küçük modüler reaktörleri (SMR) bu nükleer programa dahil etmemiz gerekiyor." bilgisini paylaştı.

Bakan Bayraktar, Kanada ile işbirliği yapmayı hedefledikleri alanlardan birinin de nükleer olduğunu aktardı.

Enerji dönüşümünde maden ve mineral şart

Madencilik ve mineraller olmadan dünyanın enerji dönüşümünü gerçekleştiremeyeceğine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu önemli miktarda mineral gerektiriyor. Ancak hepimizin karşılaştığı zorluklardan biri, mineral ve madencilik tarafındaki gelişmelerin diğer taraftaki enerji dönüşümü ihtiyacını karşılayamamasıdır. Bu yüzden madencilik tarafında kendimizi daha da geliştirmeliyiz. Bugün burada olmamızın nedeni de tam olarak budur. Daha fazla işbirliği yapmak, fırsatları aramak, Kanadalı şirketleri davet etmek ve Türk şirketlerini Kanadalı şirketler ve onların teknolojileriyle işbirliği yapmaya teşvik etmek, Türkiye'ye uzmanlık ve deneyim getirerek madencilik alanında ortaklık kurmak."

Bayraktar, Kanadalı şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ettiklerini ve Türk şirketlerini Kanada'ya yatırım yapmaya teşvik ettiklerini belirterek, "Özellikle kamu petrol ve doğal gaz şirketimiz Türkiye Petrolleri ile maden şirketimiz Eti Maden gelip Kanada'ya yatırım yapabilir. Biz de bu fırsatları ve alternatifleri arıyoruz. Madencilik tarafındaki iş birliği de arayışında olduğumuz önemli bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için altyapıya ve yeniden gazlaştırma kapasitesine yatırım yaparak kapasiteleri artırdıklarını, Türkiye'nin Kanada LNG'sini Avrupa'ya ulaştırabilecek altyapıya sahip olduğunu anlatan Bayraktar, "Şu anda bazı LNG tedarikçileriyle LNG'lerini Avrupa pazarlarına nasıl ulaştırabilecekleri konusunda görüşmeler yapıyoruz. Çünkü Türkiye ile Avrupa arasında yeterli altyapımız, yeterli enterkonneksiyonumuz var. Gemilerinizi Türkiye'ye getirdiğinizde, altyapımız üzerinden yeniden gazlaştırıp boru hatlarına verebilir ve gazı Avrupa pazarlarına ulaştırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Kanada ziyaretleri kapsamında ayrıca Kanada-Türkiye Enerji ve Madencilik Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılarak uluslararası madencilik ve enerji şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

Madencilik alanında yatırım yapacak şirketler için eşit ve adil rekabet ortamı oluşturmaya çalıştıklarını kaydeden Bayraktar, geçen yıl TBMM'de izin süreçlerinde ve ilgili prosedürlerde önemli değişiklikler yapan yeni yasa çıkarıldığını, bunun yabancı yatırımların Türkiye'ye gelişini hızlandıracağına ve kolaylaştıracağına inandığını kaydetti.

Bayraktar, Türkiye ile Kanada'nın ikili ticaretini artırabileceğini belirterek, "Kanada ve Türkiye'nin üçüncü ülkelerde de iş birliği yapabileceğini söylemek isterim." ifadesini kullandı.

Ziyaret kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştiren Bayraktar, Kanada Parlamentosu'ndaki ilk Türk milletvekili olan Oakville West Milletvekili Şima Açan, Alberta eyaletinin Enerji ve Maden Bakanı Brian Jean ve Ontario eyaletinin Enerji ve Madencilik Bakanı Stephen Lecce ile görüştü.

