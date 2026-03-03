Mamak'ta İstihdam Seferberliği: İş Arayanlar ve İşverenler Mobil Uygulamada Buluşuyor!

Mamak İstihdam Merkezi, artık belediyenin mobil uygulaması üzerinden hem iş arayanlara hem de personel arayan firmalara 7/24 hizmet veriyor. İşte yeni dijital istihdam döneminin detayları...

Dijital Dönüşümle İş Başvuruları Artık Çok Daha Hızlı

Mamak Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesine uygun yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor...

Belediye, vatandaşların iş bulma sürecini kolaylaştırmak ve işverenlerin doğru adaya ulaşmasını sağlamak amacıyla dijital altyapısını yeniledi. Geleneksel yüz yüze görüşme modelini modern bir platforma taşıyan Mamak İstihdam Merkezi, mobil entegrasyon sayesinde bürokrasiyi ortadan kaldırıyor.

Yeni sistemle birlikte adaylar; eğitim bilgilerinden mesleki deneyimlerine, ikamet bölgesinden tercih ettikleri çalışma modeline kadar tüm detayları profillerine ekleyebiliyor. Bu sayede kişiye özel ilan listeleme özelliği aktif hale gelerek, "doğru işe doğru aday" eşleşmesi saniyeler içinde gerçekleşiyor.

İşverenler İçin "Nitelikli Personel" Havuzu

Sistem sadece iş arayanlar için değil, bölgedeki işletmeler için de büyük bir avantaj sunuyor. İşverenler, açtıkları ilanlar için aday havuzunda şu kriterlere göre filtreleme yapabiliyor:

Eğitim düzeyi ve teknik yetkinlikler

Mesleki deneyim süresi

Çalışma şekli (Tam zamanlı, yarı zamanlı vb.)

Bu dijital filtreleme yöntemi, işletmelerin insan kaynağı teminindeki maliyetini ve zaman kaybını minimuma indiriyor.

Mamak İstihdam Merkezi'ne Nasıl Kayıt Olunur?

Kullanıcılar, Mamak Belediyesi mobil uygulamasını indirerek "Mamak İstihdam Merkezi" sekmesine giriş yapabilir. Buradan "İş Arayan" veya "İşveren" profili oluşturarak dijital eşleşme sürecine anında dahil olabilirler.

İstihdamda Verimli ve Şeffaf Dönem

Belediyenin bu adımı, bölgedeki işsizlik oranlarını düşürmeyi ve yerel ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor. Dijital ortamda yürütülen süreçler sayesinde tüm başvurular kayıt altına alınırken, işe alım süreçlerinde şeffaflık ve verimlilik ön plana çıkıyor.