Konya'da devrilen yolcu otobüsündeki 14 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2026 14:31, Son Güncelleme : 23 Mart 2026 14:56
Antalya'dan Konya istikametine gelen, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Madenli Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otobüste bulunan 14 kişi yaralandı.
Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.