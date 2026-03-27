Çok sayıda ildeki taşınmazlar için özelleştirme kararı

26 Mart 2026 tarihli ve 11115 ila 11123 sayılı Cumhurbaşkanı kararlarıyla, Maliye Hazinesi, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarına ait çok sayıda taşınmazın özelleştirme kapsamına alınmasına karar verildi. Kararlar, 27 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul Şişli'deki taşınmaz özelleştirme kapsamında

Karar Sayısı 11115 ile, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan İstanbul ili Şişli ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir taşınmaz özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Söz konusu taşınmazın ada ve parsel bilgileri kararda açık şekilde yer alırken, bölgenin merkezi konumu nedeniyle dikkat çektiği değerlendiriliyor.

Ankara Çankaya'daki taşınmazlar listede

Karar Sayısı 11116 kapsamında Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'nde bulunan toplam 8 adet taşınmaz özelleştirme programına dahil edildi.

Bu taşınmazlar için satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli veya işletme hakkı devri gibi yöntemlerin uygulanabileceği belirtildi.

DSİ ve Hazineye ait taşınmazlar da kapsamda

Karar Sayısı 11117 ile Devlet Su İşleri (DSİ) ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazlar ve üzerlerindeki yapılar da özelleştirme programına alındı.

Bu kapsamda:

Ankara Çankaya Kızılay'da taşınmaz

Gaziantep Şehitkamil Budak Mahallesi'nde hisseli taşınmazlar

listeye dahil edildi.

Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanması öngörülüyor.

Karayolları'na ait taşınmazlar satış yöntemiyle özelleştirilecek

Karar Sayısı 11118 kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 6 adet taşınmazın özelleştirilmesine karar verildi.

Afyonkarahisar Merkez Yenice Mahallesi'nde bulunan taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirileceği belirtildi.

