MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu: Önder Sığırcıklıoğlu tutuklandı
Türkiye'ye karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Önder Sığırcıkoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2026 19:20, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 19:19
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Suriye İstihbarat Servisinin ortak çalışması sonucu 12 yıldır firari olan Sığırcıkoğlu Suriye-Lübnan sınırında yakalandı.
Sığırcıkoğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adliyesine getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sığırcıkoğlu, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.