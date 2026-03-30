Bakanlıktan 'sahte plaka' uyarısı: 1 Nisan'dan itibaren ceza uygulanacak

İçişleri Bakanlığı, standartlara aykırı ve sahte plaka cezalarında erteleme olmadığını duyururken, araçlardaki multimedya ve ses sistemlerine ilişkin teknik standartların yeni yönetmelikle belirleneceğini açıkladı.

Haber Giriş : 30 Mart 2026 15:25, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 15:19
Bakanlıktan 'sahte plaka' uyarısı: 1 Nisan'dan itibaren ceza uygulanacak

İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmaya yönelik mevzuat düzenlemeleri kapsamında, standartlara aykırı ve sahte plaka kullanan araç sahiplerine yönelik uygulanacak yaptırımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 1 Nisan itibarıyla başlayacak uygulamada, sahte plaka kullananlara 140 bin lira idari para cezası kesilecek.

Edinilen bilgiye göre, trafik mevzuatında yapılan son düzenlemelerle birlikte sahte ve usulsüz plaka kullanımına karşı denetimler sıkılaştırılıyor. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla paylaşılan detaylarda, plaka standartları ve teknik donanımlara ilişkin kritik maddeler öne çıktı.

Sahte plakada erteleme yok: 140 bin TL ceza

Bakanlık kaynakları, 1 Nisan tarihinden itibaren Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılmamış ve gerekli güvenlik standartlarını (mühür, QR kod vb.) taşımayan "sahte plaka" kullananlara yönelik cezai işlemlerin kesin olarak başlatılacağını bildirdi.

Söz konusu ihlali gerçekleştiren araç sahiplerine 140 bin TL tutarında idari para cezası uygulanacak. Yetkililer, bu konuda herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığını ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

TŞOF onaylı hatalı basımlar muaf tutulacak

Düzenleme kapsamında, TŞOF tarafından basılmış ancak basım hatası bulunan plakalar için bir istisna getirildi. Hatalı basılmış olsa dahi federasyon onaylı olan plakalar için cezai işlem uygulanmayacak. Bu durumdaki plaka sahiplerinin, belirlenen süreç içerisinde plakalarını standartlara uygun olanlarla değiştirmeleri sağlanacak.

Multimedya ve ses sistemlerine yeni düzenleme yolda

Araçlarda sonradan yapılan teknik değişiklikler ve donanımlara ilişkin de çalışmalar devam ediyor. Araç içerisindeki multimedya ekranları ile hoparlör ve ses sistemlerine yönelik teknik standartların, önümüzdeki dönemde yayımlanacak yeni bir yönetmelikle netlik kazanacağı öğrenildi. Söz konusu yönetmelik yayımlanana kadar bu ekipmanlarla ilgili mevcut mevzuat hükümlerinin geçerli olacağı belirtildi.

Bakanlık, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına plakalarını kontrol etmeleri ve standart dışı uygulamalardan kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.

