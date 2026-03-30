MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu: Önder Sığırcıklıoğlu yakalandı
MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu: Önder Sığırcıklıoğlu yakalandı

MİT ile Suriye İstihbarat Servisinin çalışması sonucu, Türkiye'ye karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Önder Sığırcıkoğlu Suriye-Lübnan sınırında yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2026 16:27, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 16:53
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıkoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında düzenlenen operasyonla yakaladı.

MİT ile Suriye İstihbarat Servisi'nin koordineli yürüttüğü çalışma sonucu yakalanan Önder Sığırcıkoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde adli mercilere teslim edildi.
Operasyon sınır hattında gerçekleştirildi

MİT'in elde ettiği istihbarat üzerine Sığırcıkoğlu'nun yeniden Suriye'ye geçmeye çalışacağı bilgisi doğrultusunda, MİT ile Suriye istihbaratı arasında ortak operasyon planlandı. Sınır hattında kurulan koordinasyon sonucu düzenlenen operasyonla Sığırcıkoğlu'nun yakalandığı ve 12 yıllık firarın sona erdirildiği aktarıldı.

Yeni suçlamalarla yargılanması bekleniyor

Adli makamlara teslim edilen Sığırcıkoğlu'nun mevcut 20 yıllık hapis cezasının yanı sıra siyasal ve askeri casusluk, terör örgütüne yardım ve yataklık, görevi kötüye kullanma ve öldürmeye yardım suçlarından da yargılanmasının beklendiği bildirildi.

Suriye'deki kritik olayda yer aldı

Sığırcıkoğlu'nun, 2011 yılında Özgür Suriye Ordusu komutanları Hüseyin Harmoush ve Mustafa Kassum'u kaçırarak Beşşar Esed rejimine teslim ettiği, Harmoush'un işkence sonucu hayatını kaybetmesine neden oldu.
Bu olayın ardından 2013 yılında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Sığırcıkoğlu'nun, 2014 yılında Osmaniye Açık Cezaevi'nden firar etti.

Firar sürecinde FETÖ bağlantısı tespit edildi

Firar sürecine ilişkin yapılan incelemelerde, FETÖ bağlantılı yapıların rol oynadığı belirlendi. Dosya kayıtlarında usulsüz değişiklikler yapıldığı, ceza süresinin hatalı hesaplandığı ve izin sürecinde ciddi ihlaller bulunduğu tespit edildi. İddianamenin, MİT TIR'ları davasında görevli FETÖ mensubu savcı Özcan Şişman tarafından hazırlandığı, müddetnamelerin ise yine FETÖ bağlantılı bir infaz savcısı tarafından imzalandığı kaydedildi.
Sığırcıkoğlu'nun firarının ardından Suriye, Rusya ve Lübnan'da saklandığı, bu süreçte MİT tarafından fiziki ve teknik yöntemlerle kesintisiz takibe devam etti. İstihbarat birimlerince yapılan analizlerde, Sığırcıkoğlu'nun Suriye'den Lübnan'ın Cebel Muhsin bölgesine, ardından Rusya'nın Krasnodar bölgesine geçtiği, daha sonra Mısır üzerinden yeniden Lübnan'a döndüğü tespit edildi.

Esed rejimi istihbaratıyla iş birliği yaptı

Suriye'ye sığındıktan sonra Esed rejimi istihbaratı tarafından koruma altına alınan Sığırcıkoğlu'nun, Türkiye aleyhine istihbari faaliyetlerde bulunduğu, Türkiye lehine çalışan bazı kişilere ilişkin bilgileri rejim istihbaratıyla paylaştığı kaydedildi. Ayrıca, THKP/C-Acilciler lideri Mihrac Ural ve Reyhanlı saldırısının faili Yusuf Nazik ile temas kurduğu, propaganda ve manipülasyon faaliyetlerinde yer aldı.

Rus istihbaratıyla temas kurdu

Sığırcıkoğlu'nun, Rusya istihbaratıyla da görüşmeler yaptığı ve Türkiye'ye ait bazı hassas bilgileri paylaştığı değerlendirildi.
Güvenlik kaynakları, operasyonun Türkiye'nin istihbarat kapasitesi ve uzun vadeli takip kabiliyetini ortaya koyduğunu, ayrıca Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde yeni bir iş birliği sürecine işaret ettiğini belirtti.

