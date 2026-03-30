Taciz iddiasıyla gündeme gelen çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Giresun'un Görele ilçesinde daha önce CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz iddiasıyla gündeme gelen ve 2 gün önce yaşanan kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki genç kızın beyin ölümü gerçekleşti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2026 15:55, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 16:56
Baba Ahmet Torun, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden kızının yaklaşık 70 saattir yaşam mücadelesi verdiğini ancak kızının artık beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi. Torun, "Uygun organlarının organ bekleyen hastalara verilmesini kabul ettik. Cenaze bilgisini ayrıca paylaşırız. Dostlar sağ olsun" dedi.

Görele Köprüsü üzerinde 28 Mart gecesi meydana gelen kazada, karşı şeride geçmek isteyen T.T.'ye A.H. yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil çarparak yaralanmasına neden olmuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.H. çıkarıldığı Görele Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Espiye Cezaevine gönderilmişti.

