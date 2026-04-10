Dolar haftayı 44,65 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 44,65 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 17:26, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 17:24
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|44,5760
|44,5770
|44,6580
|44,6590
|Avro
|52,1800
|52,1810
|52,4140
|52,4150
|Sterlin
|59,9520
|59,9620
|60,1700
|60,1800
|İsviçre frangı
|56,5470
|56,5570
|56,8080
|56,8180
|ANKARA
|ABD doları
|44,5460
|44,6260
|44,6280
|44,7080
|Avro
|52,1400
|52,2200
|52,3740
|52,4540
|Sterlin
|59,8920
|60,1020
|60,1100
|60,3200