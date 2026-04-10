Başsavcılık itiraz etmişti, Bornova Belediye Başkanına adli kontrol kararı

Yasa taslağında sona gelindi: Sigara yasağı genişliyor, cezalar artıyor
Yasa taslağında sona gelindi: Sigara yasağı genişliyor, cezalar artıyor
MEB'den 'Kanka' hamlesi: Sınavlara hazırlıkta yapay zeka devrede!
MEB'den 'Kanka' hamlesi: Sınavlara hazırlıkta yapay zeka devrede!
Yüksek mahkemelerde bekleme süreleri düştü
Yüksek mahkemelerde bekleme süreleri düştü
Milli Eğitim Akademisi Akademik Takvimi açıklandı: İlk ders 13 Nisan'da!
Milli Eğitim Akademisi Akademik Takvimi açıklandı: İlk ders 13 Nisan'da!
Devlet hastanesine baskın: Raporları değiştiren 8 şüpheli gözaltında
Devlet hastanesine baskın: Raporları değiştiren 8 şüpheli gözaltında
Gayrimenkul satışlarında son 5 yılın en düşük rakamı
Gayrimenkul satışlarında son 5 yılın en düşük rakamı
Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
SGK'dan Buca Belediyesine 'bankamatik personeli' incelemesi
SGK'dan Buca Belediyesine 'bankamatik personeli' incelemesi
Sınıf basıp öğretmeni tehdit eden veli adli kontrolle serbest
Sınıf basıp öğretmeni tehdit eden veli adli kontrolle serbest
Bakan Şimşek açıkladı: Yastık altında ne kadar altın var?
Bakan Şimşek açıkladı: Yastık altında ne kadar altın var?
Ustalık Telafi Programı üzerinden milyonluk vurgun: 46 şüpheliye işlem!
Ustalık Telafi Programı üzerinden milyonluk vurgun: 46 şüpheliye işlem!
Türkiye'de 5G abone sayısı 30 milyona ulaştı
Türkiye'de 5G abone sayısı 30 milyona ulaştı
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
Park yeri yüzünden tartıştığı emlakçıyı öldüren muhtara dava
Park yeri yüzünden tartıştığı emlakçıyı öldüren muhtara dava
Bakan Şimşek: EYT'ye rağmen bütçe açığını düşürdük
Bakan Şimşek: EYT'ye rağmen bütçe açığını düşürdük
Marketlerde hayalet künye dönemi! Fahiş fiyatı bu yöntemle gizliyorlar
Marketlerde hayalet künye dönemi! Fahiş fiyatı bu yöntemle gizliyorlar
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatla mücadelede neden sistem kurmuyor
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatla mücadelede neden sistem kurmuyor
Polis trafik görevi sırasında hakime kimlik sorabilir mi?
Polis trafik görevi sırasında hakime kimlik sorabilir mi?
5 liradan alıp 6 kat fazlasına satıyorlar
5 liradan alıp 6 kat fazlasına satıyorlar
İstanbul'da kokain talebi yüzde 82 azaldı
İstanbul'da kokain talebi yüzde 82 azaldı
Gayrimenkul alım satımında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Gayrimenkul alım satımında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Motorine gelen dev indirimden sonra yarın zam bekleniyor
Motorine gelen dev indirimden sonra yarın zam bekleniyor
İstanbul Valisi açıkladı: Kantin kartı desteği kimlere verilecek?
İstanbul Valisi açıkladı: Kantin kartı desteği kimlere verilecek?
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimler serbest
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimler serbest
Hastanelerde QR Kod dönemi: Sorunlar 8 dakikada çözülüyor!
Hastanelerde QR Kod dönemi: Sorunlar 8 dakikada çözülüyor!
YÖK Başkanı Özvar: İstihdam oranı düşük bölümler kapatılacak
YÖK Başkanı Özvar: İstihdam oranı düşük bölümler kapatılacak
İki kamu bankasında üst yönetim kadrosu şekillendi!
İki kamu bankasında üst yönetim kadrosu şekillendi!
Eşel Mobil olmasaydı motorin ve benzin kaç TL olurdu?
Eşel Mobil olmasaydı motorin ve benzin kaç TL olurdu?
THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti
THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti
Sözleşmeli öğretmenler de uzmanlık tazminatı alabilecek
Sözleşmeli öğretmenler de uzmanlık tazminatı alabilecek
Başsavcılık itiraz etmişti, Bornova Belediye Başkanına adli kontrol kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının serbest bırakılmasına itiraz ettiği Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberindeki 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 20:31, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 20:32
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilişkili olduğu iddia edilen kişinin, İzmir Bornova Belediyesinde işe alınmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kapsamda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile belediyede görevli 3 kişi hakkında" nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltı kararı verdi.

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, P.K. ve İ.A. serbest bırakıldı, A.A. ise yurt dışı çıkış yasağı konularak salıverildi.

Karara itiraz eden Başsavcılık, mevcut adli kontrol kararlarının yetersiz kaldığını belirterek, şüpheliler hakkında verilen serbest bırakma ve adli kontrol kararlarının kaldırılmasını ve tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesini talep etti.

İtirazı değerlendiren İzmir 7. Sulh Ceza Hakimliği, tüm şüpheliler hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

Olay

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik iddialarla ilgili "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmış, Yalım ile 8 şüpheli tutuklanmış, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 1 Nisan'da, Özkan Yalım'la ilişkili olduğu iddia edilen bir kişinin Bornova Belediyesi bünyesinde işe alındığı, fiilen görev yapmadığı halde belediyeden maaş aldığı yönündeki haber ve paylaşımlar üzerine "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçuyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi çağrı merkezi müşteri temsilcisi A.A, Bornova Belediyesi Personel AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ile Bornova Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İ.A. gözaltına alınmıştı.

Belediye Başkanı Eşki, P.K. ve İ.A. çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılmış, A.A. ise hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak salıverilmişti.

