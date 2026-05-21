Sahte TOKİ sitesiyle vurgun: 13 ilde operasyon, 14 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde vatandaşları mağdur eden siber dolandırıcılara yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kamu kurumlarına ait resmi konut projeleri izlenimi verecek şekilde gerçeğe çok yakın sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları oluşturdukları belirlendi. Bu yöntemle ucuz konut vaadi sunarak mağdurların güvenini kazanan şebekenin, banka hesap hareketleri de mercek altına alındı.

9 Milyon Liralık Vurgun Tespit Edildi

Siber polisinin yürüttü teknik ve fiziki takibin ardından, şebeke üyelerinin sahte kapora, başvuru bedeli ve peşinat adı altında vatandaşlardan toplam 9 milyon 41 bin 849 lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

İstanbul'dan Van'a Uzanan Eş Zamanlı Baskın

Çalışmalarını tamamlayan emniyet güçleri, operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen lider kadro ve saha elemanlarına yönelik; İstanbul, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kilis, Kırklareli, Mersin, Sakarya ve Van olmak üzere toplam 13 ilde daha önceden tespit edilen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal, cep telefonu ve SIM karta el konuldu. Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak ve adli işlemleri tamamlanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturmanın derinleşerek devam ettiği öğrenildi.