Motorinde fiyat yeniden değişiyor

Küresel piyasalarda ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinin yarattığı iyimserlik, petrol fiyatlarını aşağı çekti. Petroldeki gerilemenin ardından akaryakıtta indirim sinyali gecikmedi; yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2,35 liralık indirim bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mayıs 2026 09:38, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2026 09:45
Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında ibreyi bu kez aşağı çevirdi. Petrol fiyatlarının son günlerdeki yüksek seyrinin ardından gelen zam şokunun hemen arkasından, sürücülerin yüzünü güldürecek bir indirim haberi geldi. NTV'nin haberine göre; motorin grubunda yarından itibaren geçerli olmak üzere ciddi bir fiyat düşüşü bekleniyor.

İndirimin Arkasında "Diplomasi" Rüzgarı Var

Akaryakıt pompa fiyatlarındaki bu düşüş eğiliminin arkasında, Orta Doğu eksenindeki diplomatik gelişmeler yer alıyor. ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinde somut ve olumlu bir havanın oluşması, küresel petrol piyasalarındaki risk primini düşürerek fiyatlara hafif bir gerileme getirdi. Brent petroldeki bu gevşeme, iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansımaya başladı.

Motorine 2,35 Liralık İndirim

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarından (Cuma) itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2,35 liralık bir indirim yapılması öngörülüyor. Benzin grubunda ise mevcut fiyatların korunacağı, herhangi bir indirim ya da zam beklentisinin bulunmadığı ifade edildi.

İndirim Sonrası 3 Büyükşehir ve Doğuda Yeni Fiyatlar

Beklenen 2,35 liralık indirimin pompaya yansımasıyla birlikte, motorinin litre fiyatı Ankara ve İzmir'de 70 TL eşiğinin altına inecek.

İndirim sonrası tabelalara yansıması beklenen fiyat listesi şu şekilde:

  • İstanbul: 69,27 TL'den 66,95 TL'ye gerileyecek.

  • Ankara: 70,39 TL'den 68,06 TL'ye gerileyecek.

  • İzmir: 70,67 TL'den 68,33 TL'ye gerileyecek.

  • Doğu İlleri: Nakliye ve lojistik farkıyla birlikte ortalama 69,83 TL seviyesine düşecek.

