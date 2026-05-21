Ana sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrol 106 dolar sınırında: Diplomasi trafiği yükselişi frenledi

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 106,19 dolar seviyesine yükseldi. ABD ham petrol stoklarının beklentilerin çok üzerinde, 7,9 milyon varil birden azalması fiyatları yukarı yönlü tetiklerken; ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakerelere ilişkin "Tam sınırdayız, umarım herkes için harika bir anlaşma olur" açıklaması yükselişi sınırladı.

Haber Giriş : 21 Mayıs 2026 09:50, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2026 09:49
Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izleyen Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda yeniden 106 doların üzerine çıktı. Dün gün içinde 111,49 dolara kadar tırmandıktan sonra günü 105,02 dolardan kapatan Brent petrol, bugün saat 09.31 itibarıyla yüzde 1,1 değer kazanarak 106,19 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 99,33 dolardan alıcı buldu.

Piyasalardaki bu yükselişte ABD'den gelen stok verileri etkili olurken, Orta Doğu eksenindeki diplomatik yumuşama fiyatlardaki ani sıçramaları baskıladı.

Trump'tan İran Açıklaması: "Tam Sınırdayız"

ABD Başkanı Donald Trump, Connecticut eyaletindeki bir programın ardından havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran ile yürütülen müzakerelere değinen Trump, mevcut durum için "Tam sınırdayız" ifadesini kullandı. Anlaşma zeminine yaklaşıldığı sinyalini veren Trump şöyle konuştu:

"Eğer bunu başarırsak çok fazla zaman, enerji ve en önemlisi can kurtarırız. Ancak onlardan doğru yanıt almalıyız, tamamen yüzde 100 doğru bir cevap olmalı, aksi durumda işler çok hızlı ilerler. Şu anda görüştüğümüz liderler eskilerine göre çok daha mantıklı ve makul. Çok yetenekli ve zeki insanlarla muhatap oluyoruz. Umarım herkes için harika olacak bir anlaşma yaparlar."

Pakistan Üzerinden Kritik Mesaj Trafiği

Orta Doğu'daki tansiyonu düşüren bir diğer haber ise meclis düzeyinde teyit edildi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Feda Hüseyin Maliki, iki ülke arasındaki müzakere sürecine ilişkin önemli bir ayrıntıyı paylaştı. Maliki, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in, ABD ziyaretinin ardından yarın Washington'dan kulislere yansıyacak yeni ve kritik bir mesajı İranlı yetkililere ileteceğini duyurdu.

ABD Petrol Stoklarında Beklentilerin Ötesinde Düşüş

Fiyatların yukarı yönlü hareket etmesindeki ana teknik neden ise ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklanan veriler oldu. EIA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta tam 7 milyon 900 bin varil azalarak 445 milyon varile gerilediğini duyurdu. Piyasanın beklentisi ise stokların yalnızca 2,5 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Stratejik ham petrol stokları da 9 milyon 900 bin varil azalışla 374 milyon 200 bin varil seviyesine inerken, benzin stokları ise 1,5 milyon varil düşüşle 214 milyon 200 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrolde Gözler Destek ve Direnç Noktalarında

Piyasa analistleri, küresel arz daralması endişeleri ile siyasi yumuşama arasında sıkışan petrol fiyatlarında teknik seviyelere dikkat çekiyor. Brent petrolde yukarı yönlü hareketlerde 106,57 dolar seviyesi güçlü bir direnç bölgesi olarak takip edilirken, olası aşağı yönlü gevşemelerde ise 104,87 dolar bandı ana destek noktası olarak izleniyor.

