Kontrolden çıkan otomobil Sıhhiye Köprüsü'nden uçtu
Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprüden alt yola düştü. Otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2026 09:15, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2026 09:46
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan H.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası bulvarın bir bölümü trafik akışına kapandı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.