Fenalık geçirince arkadaşları bırakıp gitmiş, kayıp genç ölü bulundu

19 Mayıs 2026 günü saat 00.30 sıralarında Silifke Polis Merkezi'ne başvuran anne E.T., oğlu 20 yaşındaki Velican T.'nin kayıp olduğunu bildirdi. Yapılan arama ve araştırmalar sonucunda Velican, dün akşam saat 22.00 sıralarında Bahçederesi Mahallesi sınırlarında ölü olarak bulundu. Velican'ın olay günü arkadaşları A. T. B ve M. K ile birlikte uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi. Bunun üzerine 2 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde, Velican'ın fenalaşmasının ardından korkuya kapıldıklarını onu ormanlık alana bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.