Varlık barışında son dakika değişikliği

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, varlık barışında yaşanan son değişikliği şöyle değerlendirdi:

"Bilindiği üzere, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan 270 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 10. Maddesinde Varlık Barışı'nda vergi oranı, yüzde 5 olarak belirlenmiş, vergi oranının, bildirilen varlığın vadeli hesaplarda veya 4749 sayılı Kanun kapsamında ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ile kira sertifikalarında;

- En az 5 yıl bulundurulacağının taahhüt edilmesi halinde yüzde 0,

- En az 4 yıl bulundurulacağının taahhüt edilmesi halinde yüzde 1,

- En az 3 yıl bulundurulacağının taahhüt edilmesi halinde yüzde 2,

- En az 2 yıl bulundurulacağının taahhüt edilmesi halinde yüzde 3,

- En az 1 yıl bulundurulacağının taahhüt edilmesi halinde yüzde 4

olarak uygulanması öngörülmüştü.

Ancak TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde verilen ve kabul edilen bir önerge ile, banka ve aracı kurumlara bildirilen varlıkların belirli sürelerde Türkiye'de tutulmasını teşvik eden indirimli vergi uygulamasının kapsamına girişim sermayesi yatırım fonları da dahil edildi.

Ayrıca, bildirecek varlıkların elde tutulmasına ilişkin verilecek taahhütnamelerden damga vergisi alınmaması öngörüldü. Yukarıda belirtilen sürelerde girişim sermayesi yatırım fonlarında tutulacağının taahhüt edilmesi halinde de indirimli vergi oranları uygulanacak. Ayrıca, yapılan diğer bir düzenleme ile de, bildirecek varlıkların elde tutulmasına ilişkin verilecek taahhütnamelerden damga vergisi alınmaması sağlandı."

TEKLİF TBMM GENEL KURULU'NDA KABUL EDİLDİ

Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklifle, Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin, Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançların 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak.

Kamu alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkarılacak.

Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Gerçek veya tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde, söz konusu varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

İstanbul Finans Merkezinde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için yüzde 100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak, bu kuruluşlara kuruluş ve izinleri için finansal faaliyet harçları yönünden 5 yıl süreyle sağlanan muafiyet 20 yıla çıkarılacak.

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan, Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu toplanacak.

