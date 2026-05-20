Mide kanaması geçiren Haluk Levent yoğun bakıma alındı
Mide kanaması geçiren sanatçı Haluk Levent, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 22:04, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2026 06:51
Eskişehir'deki Kültür Yolu Festivali'nde dün konser veren Levent, bazı programları için geldiği Ankara'da rahatsızlandı.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Servisi'nde müdahalesi yapılan Levent'in mide kanaması geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.