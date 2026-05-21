2 Numaralı CBK'daki Üst Kademe Yönetici belirsizliği devam ediyor
YKS ve LGS adaylarına uyarı: Zor sorular kazandırır!

Milyonlarca üniversite adayının geleceğini belirleyecek YKS'ye tam bir ay kaldı. Rehberlik ve Kariyer Uzmanı Muhammet Tosun, bu kritik dönemde deneme çözme aralığının üç güne düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Asıl kazanım deneme çözmekle değil, yapılamayan soruların analiz edilmesiyle sağlanır" uyarısında bulundu.

Haber Giriş : 21 Mayıs 2026 07:33, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2026 07:21
Üniversite adaylarının heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sadece bir ay kaldı. Sınav maratonunun bu en kritik virajında uzmanlar, deneme sınavlarının sıklığı ve niteliği konusunda hayati uyarılarda bulunuyor. Ancak uzmanlara göre deneme çözmek tek başına yeterli değil; asıl başarı, boş bırakılan ya da yanlış yapılan soruların derinlemesine analiz edilmesiyle geliyor.

"Deneme Çözme Aralığı Üç Güne Düşürülmeli"

Sınava kalan son 30 günü değerlendiren Rehberlik ve Kariyer Uzmanı Muhammet Tosun, adayların çalışma rutinlerini güncellemeleri gerektiğini ifade etti. Tosun, sınava bir ay kala seri deneme evresine geçilmesi gerektiğini belirterek, deneme çözme aralığının üç güne kadar düşürülmesi tavsiyesinde bulundu. Tosun'a göre adayların bu dönemde en sık yaptığı hataların başında, çözülen deneme ve testleri analiz etmeden rafa kaldırmak geliyor.

En Etkili Yöntem: Yanlış Sorudan Konu Tekrarına

Uzmanlar, son ayda başarıyı getirecek en etkili çalışma metodunun; bol deneme sınavı çözmek, denemelerde yapılamayan sorular üzerinden nokta atışı hızlı konu tekrarları yapmak ve farklı soru tiplerinin çözüm mantığını kavramak olduğunu belirtiyor.

"Her denemeden sonra yanlış yapılan sorular tek tek incelenmeli, hangi konularda ve neden hata yapıldığı netleştirilmeli. Bu analizler hem aynı hataların gerçek sınavda tekrarını önlüyor hem de adayın net gelişimini gözler önüne seriyor. Bu süreçte son yılların çıkmış sınav sorularını kronolojik olarak çözmek de adaya büyük fayda sağlıyor."

Stratejisi Olmayan Aday Hedefinden Uzaklaşıyor

Dönem boyunca akademik olarak çok iyi hazırlanan birçok aday, sınav anında yaptığı küçük teknik hatalar veya heyecan nedeniyle hedefinden uzaklaşabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, adayların kendilerine en uygun sınav stratejisini bugünden belirlemesi gerektiğinin altını çiziyor. Sınav esnasında hangi testten başlanacağı, turlama taktiği ve zaman yönetimi gibi unsurlar, kalan deneme sınavlarıyla netleştirilmeli ve sınavın süreli bir yarış olduğu asla unutulmamalıdır.

LGS'ye 23 Gün Kaldı: Velilere "Moral" Çağrısı

Öte yandan, ortaöğretim kurumlarına geçiş yapacak öğrencilerin katılacağı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için de geri sayım hızlandı. 13 Haziran'da gerçekleştirilecek olan LGS'ye sadece 23 gün kaldı. Bu sınavın en az öğrenciler kadar velileri de yakından ilgilendirdiğini hatırlatan eğitim uzmanları, ailelerin bu son virajda kaygı aktarmak yerine, öğrencilerin yanında durarak onları moral ve motivasyon olarak güçlü tutmasının başarıyı doğrudan etkileyeceğini vurguladı.

Mahmut Özay

