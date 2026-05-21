Kalaycıoğlu'ndan İlyas Salman'a yeni yanıt: Mezhepçidir, yalan diyen şerefsizdir

Oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Ankara Devlet Konservatuvarı sınavlarına hazırlandığı dönemde meslektaşı İlyas Salman'ın kendisini mezhep ayrımı yaparak geri çevirdiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Salman'ın açıklamalarının ardından Kalaycıoğlu, yeni bir açıklama yaparak iddialarının arkasında durdu ve "Allah şahittir, yemin ediyorum; buna yalan diyenler şerefsizdir" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mayıs 2026 07:58, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2026 08:01
Oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Cem TV'de katıldığı yayında İlyas Salman hakkında tartışma yaratan iddiasını ortaya attı. Malatya'dan İstanbul'a geldiği ilk yıllarda, konservatuvar sınavlarına hazırlanırken hemşerisi olan Salman'dan yardım istediğini ancak mezhebi yüzünden geri çevrildiğini öne sürdü.

Kalaycıoğlu'nun İddiası: "Sünni misin dedi, git dedi"

Kalaycıoğlu'na göre olay yaklaşık 50 yıl önce yaşandı. İlyas Salman'ın ikinci sınıfta olduğu dönemde yanına giderek "Abi beni çalıştırır mısın, Malatya'dan geldim, hemşeriyiz" dediğini anlatan Kalaycıoğlu, Salman'ın önce mezhebini sorduğunu, "Sünniyim" dememin ardından "Seninle uğraşamam; yanındaki çocuğu gösterip bu işe girecek, sen giremezsin" dediğini ileri sürdü ve "Kendisine hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Kalaycıoğlu Konservatuvar Sınavında Tek Kazanan O Oldu

Kalaycıoğlu, bu olayın kendisinde büyük bir travma ve aynı zamanda güçlü bir hırs yarattığını anlattı. 17 yaşında yaşadığını söylediği bu deneyimin ardından Cebeci'den Çankaya Yıldız'a günlerce yürüyerek ıssız arazilerde tirat çalıştığını belirten oyuncu, 385 kişilik sınava girdiğini ve iki eleme aşamasını geçerek kalan 7 kişi arasından tek başına kazandığını açıkladı. Kalaycıoğlu, "İlyas Salman'ın yanında getirdiği arkadaşı da kazanamadı; demek ki onun kısmeti oraya kadarmış" dedi.

İlyas Salman: "Hayatımda İnsan Çalıştırmadım"

İddiaların ardından İlyas Salman, sosyal medya hesabından net bir dille yanıt verdi. Söz konusu dönemde kendisinin de zorlu bir mücadele içinde olduğunu belirten Salman, "1976'da Yeşilçam'da yeni yeni tutunmaya çalışan bir gençtim; işveren değilim, hayatımda hiçbir zaman insan çalıştırmadım; dolayısıyla 'onu çalıştırıyorum, seni çalıştıramam' gibi bir durumun aslı astarı yoktur" dedi. Salman, mezhep ayrımı iddiasına ise "İnsanlara mezheplerini soruyorsam, elli yıldır başkalarına da yapmışımdır; böyle birkaç kişi daha çıksın desin ki evet, İlyas bana da sordu" ifadesiyle karşılık verdi.

Kalaycıoğlu İddiasından Geri Adım Atmadı

Salman'ın yanıtının ardından söz alan Kalaycıoğlu, yaşananları bir kez daha ayrıntılı biçimde aktardı ve iddiaların arkasında durdu. Shakespeare'in adını bile o dönemde öğrendiğini, sanatın ve tiyatronun kendisi için tamamen yeni bir dünya olduğunu vurgulayan oyuncu, "Bu benim o kadar onurumu kırdı, o kadar rencide etti ki kendimi çaresiz ve kimsesiz hissettim; bende ağır bir travma oluşturdu ama hırs ettim" dedi. Kalaycıoğlu, "Bu adam göründüğü gibi değil dedim, erkek gibi de söyledim; sevenlerini karşıma alacağımı biliyorum ama doğruyu söyledim; Allah şahittir diyorum, yemin ediyorum; buna yalan diyenler de, iftira atanlar da şerefsizdir" sözleriyle açıklamasını noktaladı.

