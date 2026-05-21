HSK terfi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Nisan 2026 dönemi sonu itibarıyla 2. ila 7. derece yükselme sürelerini tamamlayan adli yargı hakimleri, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isimleri sicil numaraları ve görev yerleriyle birlikte ilan edildi. Listede Yargıtay tetkik hakimleri, il ve ilçe mahkemelerinde görev yapan hakimler ile çeşitli kurumlarda görevlendirme kapsamında çalışan personel de yer alıyor.

Başvuru Hakkı

HSK, sürelerini doldurduğu halde listede adını bulamayanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yazılı başvurarak durumlarının yeniden incelenmesini talep edebileceğini duyurdu.

1. Sınıfa Ayrılma İncelemesi

Aynı Resmi Gazete'de, 30 Nisan 2026 tarihi itibarıyla birinci sınıfa yükselmiş olan ve birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli ile idari yargı mensuplarının sıralı listesi de ilan edildi. 2026 Nisan döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar bu listeye dahil edilmedi.

