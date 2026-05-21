Dolar yeni rekorunu kırdı: 46,61 TL
HSK terfi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2802 sayılı Kanun'un 21. maddesi uyarınca terfi sürelerini tamamlayan hakim ve savcılara ilişkin listeleri 21 Mayıs 2026 tarihli ve 33260 sayılı Resmi Gazete'de yayımladı. Listeler, adli yargı ile idari yargıda görev yapan hakim ve savcıları kapsıyor.

Haber Giriş : 21 Mayıs 2026 08:32, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2026 08:32
Nisan 2026 dönemi sonu itibarıyla 2. ila 7. derece yükselme sürelerini tamamlayan adli yargı hakimleri, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isimleri sicil numaraları ve görev yerleriyle birlikte ilan edildi. Listede Yargıtay tetkik hakimleri, il ve ilçe mahkemelerinde görev yapan hakimler ile çeşitli kurumlarda görevlendirme kapsamında çalışan personel de yer alıyor.

Başvuru Hakkı

HSK, sürelerini doldurduğu halde listede adını bulamayanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yazılı başvurarak durumlarının yeniden incelenmesini talep edebileceğini duyurdu.

1. Sınıfa Ayrılma İncelemesi

Aynı Resmi Gazete'de, 30 Nisan 2026 tarihi itibarıyla birinci sınıfa yükselmiş olan ve birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli ile idari yargı mensuplarının sıralı listesi de ilan edildi. 2026 Nisan döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar bu listeye dahil edilmedi.

Resmi Gazetede yayımlanan listeyi görmek için tıklayınız.

